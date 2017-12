Calciomercato Roma/ News, Barella impressiona all’Olimpico: pronta l’offensiva (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: grande prova di Barella contro i giallorossi, pronti all'offensiva per strappare il gioiello del Cagliari alla concorrenza

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 15.34 Matteo Fantozzi

Se c’era bisogno di conferme, queste sono arrivate nella serata di sabato: Nicolò Barella è un calciatore da top club. Il giovanissimo centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana under-21, ha a dir poco brillato nella gara contro la Roma, allo stadio Olimpico. Nonostante la squadra rossoblu di Lopez abbia perso (seppur allo scadere dopo gol di Fazio su angolo), il centrocampista azzurro è stato probabilmente il migliore in campo. Ottimo sia in fase di impostazione quanto in quella di sacrificio, chiudendo le scorribande avversarie, il 1997 ha sorpreso gli addetto ai lavori, anche se probabilmente parlare di sorpresa sarebbe quasi un’offesa nei confronti di un talento che ormai da due anni a questa parte gioca titolare in Serie A. La Roma è quindi pronta all’offensiva, convinta ancor di più dopo la partita di sabato, e vuole cercare di anticipare la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta interessante. L’unico problema sarà convincere il Cagliari a cedere il giocatore già a metà stagione: ci riuscirà Monchi? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CHANCE CENGIZ UNDER DOMANI SERA

In occasione della sfida di domani fra la Roma e il Torino, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, dovrebbe mandare in campo fra i titolari Cengiz Under. Il giovane talento croato avrà così l’occasione per dimostrare di valere la compagine capitolina, o eventualmente di mettersi in mostra per possibili acquirenti. Il ragazzo, acquistato durante lo scorso calciomercato estivo, ha trovato poco spazio fin qui, e di conseguenza non è da escludere che durante la finestra di riparazione di gennaio, lo stesso possa trovare spazio in un nuovo club con la formula del prestito. Ovviamente Cengiz ha bisogno di continuità, visto che non è mai facile adattarsi al calcio italiano, e domani dovrà cercare di dare il massimo, per provare ad impressionare il proprio allenatore, o magari quello di un’altra squadra. Vedremo come evolverà questa vicenda, ma prima, c’è da giocare un ottavo di Coppa Italia. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CORIC AD UN PASSO

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, sta lavorando per andare a prendere un calciatore di assoluto livello che viene considerato molto interessante in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it infatti questi avrebbe offerto dodici milione di euro per arrivare ad Ante Coric della Dinamo Zagabria. Si tratta di un calciatore di venti anni, giocatore di grande talento che può giocare in diverse posizioni del campo. Il suo eventuale arrivo potrebbe portare alla cessione in prestito di uno tra Cengiz Under e Gerson con il primo che è nettamente favorito sul secondo per lasciare la squadra giallorossa. Il brasiliano infatti è un ragazzo molto apprezzato da Eusebio Di Francesco che lo ha allenato anche al Sassuolo. Il turco invece viene considerato talentuoso ma ancora non pronto per giocare a questi livelli e che magari potrebbe giocare con continuità con la maglia di un'altra squadra di Serie A.

CARNEVALI BLOCCA BERARDI E POLITANO

Si continua a parlare di Domenico Berardi e Matteo Politano per il calciomercato della Roma di Eusebio Di Francesco. Nonostante questo pare che nessuno si muoverà dal Sassuolo nella sessione di gennaio. L'amministratore delegato della squadra neroverde Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando: "Non solo Eusebio Di Francesco lo porterebbe volentieri nella sua squadra. E' uno dei pochi talenti italiani e ci sono davvero diverse squadre importanti interessate a lui. Per ora non si muove, poi vedremo cosa accadrà nella prossima stagione. Matteo Politano? Noi siamo abituati a non cedere i nostri campioni a gennaio. Penso a Simone Zaza, Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel. Vogliamo terminare la stagione con i calciatori più importanti e sicuramente non cederemo nessuno". C'è intanto già chi pensa che Berardi sia d'accordo per il calciomercato di gennaio prossimo.

