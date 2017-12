Calciomercato Juventus/ Capparoni: Emre Can ? non è adatto ai bianconeri! (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Massimiliano Capparoni sui movimenti in casa bianconera. Emre Can sempre nel mirino della Vecchia Signora.

02 dicembre 2017 INT. Massimiliano Capparoni

Emre Can con la maglia del Liverpool (LaPresse)

Prospettive di calciomercato in casa della Juventus: secondo le ultime indiscrezioni di mercato pare che la dirigenza bianconera rimanga sempre interessata al profilo di Emre Can. Oltre al giocatore del Liverpool, però sono tanti i nomi nel mirino della Vecchia Signora, da Bryan Cristante a De Vrij, i cui arrivi però porrebbero essere attesi in estate. Chi invece potrebbe salutare Torino potrebbero esser Mandzukic e Alex Sandro. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Massimiliano Capparoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Emre Can arriverà a breve? Emre Can non mi sembra che abbia il profilo giusto per la Juventus. Lo vedo più un giocatore ideale per l'Inter.

Potrebbe arrivare Cristante? Può darsi che possa vestire la maglia bianconera, bisognerà prima aspettare però che l'Atalanta lo riscatti dal Benfica. Quindi il suo arrivo a Torino non potrebbe avvenire prima di giugno.

De Vrij invece? De Vrij è in scadenza di contratto con la Lazio, percepisce un ingaggio di 1,5 milione con il club biancoceleste. Probabilmente vorrà andarsene per ricevere più soldi. La Juventus come qualche altro club potrebbero essere la sua prossima formazione.

Mandzukic incedibile? Intanto c'è da dire che non esistono calciatori incedibili. E' anche vero che Mandzukic nella Juventus è un calciatore importante. Conta molto anche nello spogliatoio bianconero.

Alex Sandro partirà? Sì potrebbe anche essere del resto la Juventus è interessata a Emerson Palmieri che nella Roma fa panchina visto che la formazione giallorossa ha trovato un calciatore come Kolarov. Kolarov sta mantenendo un rendimento molto alto, è uno dei migliori stranieri arrivati in Italia e chiude lo stesso Emerson. La Roma potrebbe cederlo al club bianconero per venti, venticinque milioni.

(Franco Vittadini)

