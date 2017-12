Calciomercato Napoli/ Brancaleoni: l’operazione Vrsaljko si chiuderà presto (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva a Riccardo Brancaleoni sui prossimi movimenti degli azzurri. L'operazione Vrsaljko nel mirino della dirigenza.

02 dicembre 2017 INT. Riccardo Brancaleoni

Sime Vrsaljko con la maglia dell'Atletico Madrid (LaPresse)

Si avvicina la finestra invernale del calciomercato e il Napoli rimane sempre in cerca dell’erede di Pepe Reina: in questo senso il nome più chiacchierato rimane quello di Cragno, ma in ottica acquisti piace pure il difensore dell’Atletico madrid Vrsaljko, favorito all’approdo definitivo al capoluogo campano. A preoccupare i tifosi azzurri però è il futuro di alcuni giocatori come Maggio, Ghoulam e Callejon, che potrebbero abbandonare il club già la prossima estate. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Brancaleoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Cragno l'erede di Reina? Non credo proprio, penso piuttosto che l'erede di Reina possa essere uno di questi portieri. Dovrebbe essere Perin o piuttosto Scuffet, o Meret.

Vrsaljko ormai del Napoli? Ormai questa trattativa dovrebbe essere conclusa in modo positivo e Vrsaljko dovrebbe arrivare al Napoli anche a gennaio. Vrsaljko è un ottimo giocatore, in Italia aveva fatto molto bene al Sassuolo, il suo arrivo aiuterebbe tantissimo il Napoli. E' un esterno in grado di fornire un rendimento molto elevato sulla fascia.

Maggio resterà? No, alla fine credo che possa andarsene a fine stagione, anche se Maggio gioca da tanto tempo nel Napoli.

Ghoulam andrà alla Juventus? Credo che Ghoulam possa andare alla Juventus a giugno, non sarebbe strano che questa cosa avvenisse. Del resto la Juventus ha un grande fascino e lo stesso Ghoulam potrebbe prendere anche un ingaggio importante. Resta però da dire che se il Napoli vincesse lo scudetto le cose potrebbero cambiare: Ghoulam potrebbe restare anche per il prestigio di giocare con la squadra campione d'Italia.

Quale sarà il futuro di Callejon? Penso che Callejon voglia vincere qualcosa d'importante, se non accadesse così potrebbe lasciare la squadra di Sarri e tornare anche in Spagna.

(Franco Vittadini)

