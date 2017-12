Calciomercato Inter/ News, de Vrij congela il rinnovo con la Lazio (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il difensore centrale della Lazio Stefan de Vrij blocca il suo rinnovo con i biancocelesti, pronto a lasciare la squadra?

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Stefan de Vrij - La Presse

Stefan de Vrij sembra pronto a lasciare la Lazio magari già a iniziare dalla prossima sessione di calciomercato. Il centrale ha un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e di sicuro sia per la sua qualità che per la giovane età diventa oggetto di un contenzioso tra diversi club importanti. Il calciatore olandese ha lasciato aperti punti interrogativi sul suo accordo con la squadra capitolina. Alla cena di Natale della Lazio infatti Stefan de Vrij si è lasciato andare, come riporta FcInterNews, alla domanda su un possibile rinnovo un ''non lo so'' che vale molto più di tante altre parole. Il centrale è nel mirino dell'Inter che potrebbe affidargli nel futuro il ruolo di centrale al fianco di Milan Skriniar anche per motivi legati alla carta d'identità di Joao Miranda. Attenzione però perché su de Vrij ci sono anche la Juventus e l'Everton che sono pronte a presentare offerte importanti per questo calciatore.

SPALLETTI SU JOAO MARIO

Sembrava scontata la cessione di Joao Mario nel calciomercato di gennaio col calciatore portoghese che sembrava pronto a vestire la maglia del Paris Saint German. Si è parlato a lungo della possibilità di vedere uno scambio con Javier Pastore. Ha parlato direttamente Luciano Spalletti della questione all Hotel Gallia durante la presentazione del nuovo libro di Italo Cucci dedicato alla famiglia Moratti. Ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato: "Voi avete più dialogo con i calciatori, a me non ha raccontato di voler cambiare maglia. Il ragazzo è tornato dopo la tonsillite e si è allenato davvero molto bene. Oggi ha fatto vedere che vuole mettersi in discussione. Il ragazzo è infelice? Voi raccontate delle cose verissime, siete professionisti del dubbio, ma a me non ha detto così". Sarà il campo ora a parlare e vedremo se Joao Mario avrà più spazio di quanto ne ha ricevuto fino a questo momento.

