Calciomercato Juventus/ News, Spalletti: serviranno molti soldi per Emerson Palmieri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Luciano Spalletti parla della possibilità del club campione d'Italia di andare a prendere Emerson Palmieri dalla Roma.

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri - La Presse

Sicuramente il merito dell'esplosione di Emerson Palmieri è di Luciano Spalletti. Il tecnico della Roma ha trasformato quell'acerbo ragazzo già visto con il Palermo e che aveva collezionato pochissime presenze con Rudi Garcia in un calciatore di altissimo livello. La scorsa stagione era iniziata con la brutta espulsione nel preliminare di Champions poi perso con il Porto. Il calciatore poi aveva fatto talmente tanto bene da entrare nel mirino di calciomercato della Juventus prima di essere messo ko da un brutto problema al ginocchio. Ora Emerson Palmieri ha pienamente recuperato e vista la concorrenza con Aleksander Kolarov è tornato nel mirino della Juventus. Luciano Spalletti a Sky Sport ha sottolineato: "Emerson Palmieri non è un'occasione, io so che c'è da spendere molti soldini se si vuole prendere". Le parole hanno fatto pensare che i bianconeri si dovranno guardare anche dall'Inter per arrivare al terzino brasiliano.

SAKOR UFFICIALE AL GOTEBORG

La Juventus ha ceduto a titolo definitivo Vajebah Sakor al Goteborg. Il centrocampista era in prestito proprio al club svedese con il quale ha firmato un contratto di tre anni. Il ragazzo era considerato un predestinato appena quattro anni fa quando era titolare nella primavera che fu prima di Andrea Zanchetta e poi di Fabio Grosso. Sakor è un centrocampista intelligente e dotato di un buon fisico con i giornali che al tempo avevano fatto scomodi paragoni con il francese Paul Pogba in quella stagione in rampa di lancio. Negli anni la Juventus aveva prestato il calciatore norvegese, nato in Liberia, a Westerlo, Valerenga, Willem II e proprio al Goteborg. A Torino il ragazzo non ha avuto mai la possibilità di giocare in prima squadra, ma nella Primavera aveva dimostrato un talento che non sembra essere stato valorizzato dalle cessioni a titolo temporaneo.

© Riproduzione Riservata.