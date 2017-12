Calciomercato Milan/ News, il Psg allontana Gigio Donnarumma (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Paris Saint German smentisce l'ipotesi che possa arrivare presto un portiere, Gigio Donnarumma non è nel mirino?

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

Gianluigi Donnarumma è tornato alla ribalta su tutti i media che si occupano di calciomercato. Pare che il portiere possa partire già nella sessione di riparazione di gennaio, con Mino Raiola che spinge per portarlo lontano dal Milan. Proprio di questo ha parlato tra le righe il direttore sportivo del Paris Saint German Antero Henrique. Ai microfoni di Le Parisien il dirigente del club transalpino ha sottolineato: "Stanno andando bene i nostri portieri e siamo felici. Areola sarà probabilmente il futuro della nazionale francese. Oblak? No, non è vero. Inoltre nessun portiere può dire di essere stato contattato da noi. Non abbiamo bisogno di un estremo difensore. Qui ci sono Areola, Trapp e Remy Descamps nostro terzo portiere andrà via in prestito a gennaio. Sarò sostituito da Sebastian Cibois". In estate il Psg aveva provato a prendere Pepe Reina dal Napoli senza riuscirci, ora però è molto soddisfatto di come stanno andando le cose.

DEMBELÈ NEL MIRINO

A questo Milan manca qualcosa in mezzo al campo nonostante nel calciomercato di gennaio siano arrivati calciatori come Lucas Biglia, Frank Kessié e Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di SportItalia pare che nel mirino sia finito Moussa Dembelé del Tottenham. Il calciatore è in scadenza nel 2019 e sicuramente è un calciatore esperto e di assoluto valore. Classe 1987 ha dimostrato di essere un interno di centrocampo molto utile soprattutto nella fase difensiva. Dembelé è in grado di fare bene però anche la fase offensiva, bravo a buttarsi dentro con i tempi giusti quando deve attaccare lo spazio. Cresciuto nel Beerschot ha fatto esperienza in Olanda con Willem II e Az Alkmaar. L'esperienza in Premier League è iniziata nel 2010 quando è volato a Londra per giocare con il Fulham. E' negli Spurs dal 2012 con i quali in Premier League ha collezionato 143 presenze con 7 reti. Nella nazionale belga ha collezionato 67 presenze e segnato anche 5 reti.

