Calciomercato Napoli/ News, Ounas si è meritato la conferma? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il giovane Ounas è stato schierato titolare nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese di ieri, si è meritato la conferma?

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Il giovane Ounas, arrivato nella sessione di calciomercato estiva dal Bordeaux, ha finalmente avuto la possibilità di giocare da titolare nella gara di ieri sera di Coppa Italia contro l'Udinese in Coppa Italia. Il ragazzo ha colpito un palo, giocando una buona partita anche se non è riuscito a segnare e anche se è servito l'ingresso in campo di Dries Mertens e Lorenzo Insigne per vincere la partita. Ounas però sembra che con questa partita si sia meritato la conferma con Maurizio Sarri che da oggi in poi potrebbe dargli più spazio. Il giovane si è sempre accomodato in panchina senza fare polemica e di sicuro a questo punto non partirà nel calciomercato di gennaio prossimo. Sicuramente Ounas avrà la possibilità di dimostrare ancora la sua qualità e dovrà sfruttare lo spazio che gli concederà Maurizio Sarri. Discorso diverso per l'estate prossima quando il Napoli valuterà con attenzione quale sarà il futuro del giovane.

ALVINO ATTACCA ALCUNI TIFOSI SU CICIRETTI

E' di ieri la notizia di calciomercato del colpo del Napoli che ha preso a parametro zero Amato Ciciretti. Alcuni tifosi della squadra azzurra hanno storto il naso, commentando questo in maniera negativa sui social network. E' intervenuto il noto giornalista Carlo Alvino che ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "Trovo veramente insopportabile tutto questo chiacchiericcio sul calciomercato del Napoli. Ogni nome che si cerca non va mai bene, poi se non arriva il calciatore ci si lamenta. Sta capitando la stessa cosa per Amato Ciciretti, ma succede sempre. Alcuni tifosi sono dei mentecatti e sono pronti a dire delle fesserie". Parole pesanti che sicuramente fanno capire il malcontento del giornalista. Sarà interessante vedere poi quale sarà il ruolo di Amato Ciciretti al Napoli perché in molti hanno pensato all'acquisto come a quello di un calciatore preso per poi generare una plusvalenza a margine di una immediata cessione.

