Calciomercato Roma/ News, Di Francesco ha chiesto un attaccante per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club capitolino: il tecnico Eusebio Di Francesco pare aver chiesto alla società l'acquisto di un attaccante nella sessione di gennaio.

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

Eusebio Di Francesco ha chiesto alla dirigenza della Roma l'acquisto di un attaccante nel calciomercato di gennaio. Secondo Sky Sport l'ex tecnico del Sassuolo vorrebbe un esterno in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Al momento infatti i nuovi acquisti Patrik Schick e Gregoire Defrel non hanno reso in quel ruolo del campo, incappando spesso in problemi fisici. In rosa rimangono in quella posizione del campo Stephan El Shaarawy e Diego Perotti che stanno vivendo una buona stagione. Tra i tanti nomi fatti in questo momento ci sono i due calciatori neroverdi Matteo Politano e Domenico Berardi che proprio Di Francesco conosce molto bene. Attenzione anche ai colpi a sorpresa che potrebbero portare alla definizione di un acquisto molto importante. Serve sicuramente qualità in avanti con la Roma che sogna di poter vincere lo Scudetto. Staremo a vedere su chi cadrà la scelta.

GARCIA VUOLE GONALONS

Nelle ultime ore si è sparsa una voce di calciomercato davvero molto importante per quanto riguarda la Roma. Secondo France Football pare che l'ex allenatore del club giallorosso Rudi Garcia abbia messo nel mirino Maxime Gonalons. L'ex centrocampista del Lione è stato acquistato nel calciomercato estivo dalla Roma che però non gli ha dato molta possibilità di giocare. L'agente del ragazzo, Frederic Guerra, ha parlato a Le10Sport.com, sottolineando: "Non ho alcun contatto con il Marsiglia per Maxime Gonalons, non c'è dubbio. Sia chiaro: Gonalons sta bene alla Roma e non se ne andrà. Anche se il Marsiglia chiamasse per gennaio direi che non siamo interessati ma è una cosa che non ho fatto proprio perché nessuno mi ha chiamato". Gonalons in questo momento per il tecnico Eusebio Di Francesco è di fatto il vice Daniele De Rossi anche se con caratteristiche nettamente diverse da lui.

© Riproduzione Riservata.