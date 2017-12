Calciomercato Inter/ News, Ag. Pastore: la partita col Caen l'ultima col Psg (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il procuratore di Javier Pastore ha parlato dell'ormai imminente addio del Flaco al Paris Saint German.

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Javier Pastore - La Presse

L'avventura di Javier Pastore al Paris Saint German si può dire conclusa, il centrocampista argentino infatti potrebbe lasciare nel calciomercato di gennaio il club transalpino e la Ligue 1 destinazione Inter. Il suo procuratore ha parlato a FootMercato, sottolineando: "La partita contro il Caen potrebbe essere l'ultima di Javier Pastore con il Paris Saint German". Da tempo si parla di uno scambio tra il Flaco e Joao Mario con il portoghese pronto a fare il percorso inverso. Su quest'ultimo però ha parlato proprio Luciano Spalletti che in un certo senso l'ha confermato. L'Inter con Pastore acquisterebbe il trequartista perfetto per il 4-2-3-1 del tecnico toscano, che in questo momento sta schierando in quella posizione un Borja Valero un po' fuori ruolo. Staremo a vedere se davvero Pastore partirà e soprattutto se farà il suo ritorno in Italia dove è esploso con la maglia del Palermo.

MARCELINHO PRONTO A RIABBRACCIRE JOAO CANCELO

Tra gli acquisti più interessanti del calciomercato estivo dell'Inter c'è stato senza dubbio Joao Cancelo. L'esterno era arrivato dal Valencia, superando la concorrenza agguerrita della Juventus che lo aveva individuato come erede di Dani Alves passato al Paris Saint German. Il calciatore però ha giocato davvero molto poco fino a questo momento, con Spalletti che lo considera più un'ala d'attacco che un terzino. E' così che molto probabilmente Cancelo partirà nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Superdeporte pare infatti che il tecnico del Valencia Marcelino Garcia Toral sarebbe pronto a riabbracciare il calciatore che potrebbe tornare alla base per rigenerarsi in prestito. C'è poi da considerare anche l'imminente Mondiale in Russia che Joao Cancelo rischia di perdere se rimarrà ancora a passare dei mesi da spettatore non pagante sulla panchina dell'Inter.

