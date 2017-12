Calciomercato Juventus/ News: salta N'Zonzi all'Arsenal, ma i bianconeri... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: salta tutto tra l'Arsenal e il Siviglia per il centrocampista Steven N'Zonzi, difficile il ritorno di fiamma di Max Allegri

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Steven N'Zonzi dal Siviglia all'Arsenal nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sport Uk però la trattativa tra spagnoli e Gunners si è improvvisamente arenata con il club allenato da Arsene Wenger che starebbe puntando su un altro calciatore di grande spessore. La Juventus potrebbe tornare quindi su un calciatore che ha inseguito a lungo in estate. C'è anche da valutare che oltre all'acquisto di un grandissimo centrocampista come Blaise Matuidi a Torino si stanno godendo l'esplosione inaspettata di Rodrigo Bentancur arrivato dal Boca Juniors. Con Claudio Marchisio che sta ritrovando finalmente un ottimo stato di forma e i due titolari inamovibili Sami Khedira e Miralem Pjanic il reparto è al completo. Senza considerare poi che c'è anche uno Stefano Sturaro pronto a giocare in ogni posizione e di cui la Juventus non si vuole privare. Proprio per questo sembra difficile pensare a una spesa importante per arrivare a N'Zonzi.

IL PERUGIA PUNTA LEALI

Quando la Juventus l'ha acquistato dal Brescia si parlava di Nicola Leali come il nuovo Gianluigi Buffon. Da quel momento il portiere classe 1993 ha iniziato a girare in prestito senza avere mai una chance importante. Ora è in prestito allo Zulte Waregem in Belgio con la possibilità anche di trovare in quella dimensione quello che cerca da tempo. Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria pare però che il Perugia lo voglia riportare in Italia già nella sessione di calciomercato di gennaio visto che le prestazioni di Rosati al momento non si possono assolutamente considerare accettabili. Dal canto suo per Nicola Leali sarebbe un passo indietro dato che in questa stagione con lo Zulte Waregem ha avuto la possibilità di giocare sia nella prima divisione belga che in Europa League anche se le sette presenze in totale ne fanno a tutti gli effetti una riserva. Al momento il titolare infatti rimane Sammy Bossut.

