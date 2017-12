Calciomercato Milan/ News, Guardiola ripiomba su Bonucci (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Pep Guardiola pare pronto a piombare nuovamente su Leonardo Bonucci sfruttando le difficoltà del club meneghino.

21 dicembre 2017

Pep Guardiola ha parlato del calciomercato di gennaio, sottolineando: "Vogliamo un difensore centrale e non uno che faccia numero, non uno da qualche mese. Cerchiamo un calciatore che possa dare una mano anche in futuro". Subito tutti hanno pensato a Leonardo Bonucci, pupillo mai allenato del tecnico spagnolo. Due anni fa arrivarono i primi complimenti dopo un ottavo di finale giocato tra Juventus, squadra allora del centrale, e il Bayern Monaco di Pep. Questi sottolineò che Bonucci era tra i più grandi difensori al mondo, strizzando l'occhio al ragazzo. Ora potrebbe provare ad approfittare della grande confusione che si vive in casa rossonera a causa di tanti risultati negativi consecutivi e di una stagione molto diversa da quella che tutti si aspettavano. Le possibilità di vedere il Milan cedere il suo capitano nel calciomercato sono remote, ma di fronte a un'offerta importante o al pressing del calciatore stesso tutto potrebbe cambiare.

Tra i calciatori arrivati nella sessione di calciomercato estiva al Milan c'è anche il turco classe 1994 Hakan Calhanoglu. Piede delicatissimo il suo che però al momento non ha fatto la differenza in un calcio molto fisico come quello italiano. In molti davano per certo il suo addio al club rossonero nel calciomercato di gennaio, ora però le cose sembrano cambiate. Gennaro Gattuso ha valutato il calciatore con attenzione, considerandolo molto utile per la causa rossonera e il club ha bloccato la sua cessone. Secondo Calciomercato.com il ragazzo andrebbe via solo nel caso che si presentasse un club pronto a investire immediatamente venti milioni di euro. Una cifra che permetterebbe di recuperare in parte l'investimento da 22 fatto in estate quando il club rossonero è volato in Germania per acquistarlo dal Bayer Leverkusen.

