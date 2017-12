Calciomercato Napoli/ News, colpo a sorpresa: preso Machach, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha praticamente preso Machach del Tolosa che sarà girato in prestito a gennaio.

Il Napoli supera la concorrenza di diverse squadre e mette a segno il colpo Zinedine Machach come conferma l'esperto di calciomercato di Rai Sport Ciro Venerato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha preso dalla lista degli svincolati l'ex centrocampista del Tolosa, classe 1996 dal grande avvenire ma già con una discreta esperienza. L'obiettivo del Napoli è quello di farlo allenare con la squadra in questi giorni per poi girarlo in prestito all'apertura del calciomercato di gennaio. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Chievo Verona di Rolando Maran e del Benevento di Roberto De Zerbi. Machach è un calciatore dotato di grande tecnica che avrà però bisogno di adattarsi a un calcio molto diverso rispetto a quello vissuto nella Ligue 1. Il Napoli dimostra ancora una volta grande attenzione ai talenti del futuro e rapidità nel muoversi sul calciomercato quando capitano delle occasioni interessanti.

CONTATTI PER FARES DEL VERONA

Continuano le trattative di calciomercato in casa Napoli per arrivare ad acquistare un terzino di valore che possa magari anche fare entrambe le fasce. L'infortunio di Faouzi Ghoulam in questo senso è stato un esempio di come non si debba far trovare sguarniti in queste occasioni e come è importante avere giocatori duttili in rosa. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Rai Sport Ciro Venerato pare che il Napoli abbia avuto dei contatti con Mino Raiola per arrivare al terzino classe 1993 dell'Hellas Verona, Fares. Il calciatore piace davvero molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sarebbe pronto ad imbastire una trattativa con gli scaligeri per giugno prossimo. Attenzione però perché Fares piace da diverso tempo anche alla Juventus che ha un rapporto speciale sia con il suo agente che con il club proprietario del suo cartellino. Mino Raiola infatti oltre ad essere l'agente di molti calciatori passati da Torino, come per esempio Paul Pogba, è stato anche quello del vicepresidente Pavel Nedved. In più i bianconeri hanno chiuso non tantissimo tempo fa l'affare Romulo proprio col Verona.

