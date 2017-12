Calciomercato Roma/ Brancaleoni: Talisca e Vidal? Si ma solo a giugno (esclusiva)

Calciomercato Roma: intervista esclusiva a Riccardo Brancaleoni sui prossimi movimenti di mercato giallorossi. Possibli per giugno gli arrivi di Vidal e Talisca?

21 dicembre 2017 INT. Riccardo Brancaleoni

Aleix Vidal con la maglia del Barcellona (LaPresse)

La Roma sta cercando di diventare sempre più forte e punta a potenziarsi ancora di più in tutti i suoi reparti nella prossima finestra del calciomercato invernale. Im questo senso le ultime voci ddi mercato parlano con insistenza di Talisca giocatore in prestito dal Benfica al Besiktas Istanbul che sta facendo molto bene anche in Champions. E poi c'è sempre l'interesse per Aleix Vidal, su cui c'è anche il Valencia, oltre che per Badelj, il cui arrivo però potrebbe portare alla partenza anticipata di Gonalons. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Brancaleoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Talisca nel mirino della Roma? Perchè no, è un buon giocatore, sta dimostrando tutto il suo talento e sta dando un grande contributo a questa stagione del Besiktas Istanbul. Certo visto che alla squadra turca è in prestito dal Benfica questa operazione di mercato potrebbe essere conclusa a giugno.

La Roma e il Valencia per Aleix Vidal? Anche questa trattativa potrebbe essere conclusa a giugno, non credo proprio che la Roma possa acquistarlo prima della sessione estiva di calciomercato.

Potrebbe arrivare Badelj? Il suo ingaggio potrebbe essere concluso anche a gennaio, del resto credo che la Fiorentina possa accettare le richieste della Roma. Badelj è giocatore d'esperienza, che conosce il calcio italiano e il nostro campionato, farebbe molto comodo alla squadra di Di Francesco.

Gonalons già in partenza? Potrebbe essere e in questo senso se arrivasse Badelj la sua partenza avrebbe ancora più senso. Gonalons del resto sta un po’ deludendo le attese e non è riuscito a essere il sostituto di De Rossi. Potrebbe così partire magari in prestito o tornare al Lione.

Anche Bruno Peres se ne andrà? Bruno Peres non ha mantenuto un grande rendimento a Roma, logicamente potrebbe lasciare la formazione giallorossa. La Roma sta cercando Darmian al suo posto cercando di prenderlo dal Manchester United. Il problema magari potrebbe essere che Darmian non potrebbe giocare in Champions. In campionato in ogni caso la sua presenza sarebbe molto utile per un calciatore di valore in più nella rosa giallorossa.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.