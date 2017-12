Calciomercato Roma/ News: finalmente Schick in gol, ma siamo sicuri che basti? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il grande acquisto dell'estate Patrik Schick segna il suo primo gol il 20 dicembre, ma siamo sicuri che basti?

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Il grande acquisto di calciomercato dell'estate della Roma, Patrik Schick, ha aspettato il 20 dicembre per segnare il suo primo gol in giallorosso. Diversi infortuni fisici infatti hanno obbligato il calciatore a rimandare a una notte di Coppa Italia il battesimo del gol con la maglia dei capitolini. Una rete che per giunta è stata inutile visto che la Roma ha perso ed è uscita dalla Coppa Italia. Siamo sicuri che basti a risollevare il giudizio sul calciomercato estivo condotto dal nuovo direttore sportivo Monchi? Schick è sembrato ancora un elemento estraneo nell'attacco giallorosso, giocando una partita mediocre nonostante un palo e il gol siglato nel finale. Non ancora la cento per cento non ha dato quello che ci si aspettava, ma soprattutto non è il calciatore adatto a sostituire Momo Salah e si pesta un po' troppo i piedi con Edin Dzeko. Altra brutta serata per Moreno, altro colpo voluto da Monchi, il difensore ieri sera è stato pesantemente insufficiente.

FOGGIA SU NURA E SADIQ

Il Foggia potrebbe bussare in casa Roma nella sessione di calciomercato di gennaio. Nel mirino sono infatti finiti due giovani giallorossi che potrebbero essere utili per provare a permanere nella categoria cadetta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno infatti i rossoneri vorrebbero il terzino Abdullahi Nura e l'attaccante Umar Sadiq entrambi classe 1997. Il difensore viene da due anni infernali con continui infortuni, ma ora sembra essere finalmente tornato in una condizione accettabile e per questo pronto a giocare anche con continuità in Serie B. Discorso diverso va fatto per il centravanti nigeriano. Questi infatti è in prestito al Torino dove non si è ambientato e ha fatto davvero molta fatica ad imporsi. Probabile che conti anche la parola di Sinisa Mihajlovic che dovrà decidere se lasciar partire o meno questo attaccante considerato l'unica valida alternativa in rosa ad Andrea Belotti.

© Riproduzione Riservata.