CALCIOMERCATO INTER/ News, Marcelino: i consigli di Burgnich (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: spunta l'interessante ipotesi Bernard che costa solo dieci milioni di euro. Il calciatore sa di piacere a molti club europei.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 20.12 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Cancelo, con la maglia della nazionale- La Presse

Non è un Inter brillantissima quella vista nelle ultime settimane. La sconfitta contro l'Udinese e la vittoria sofferta ai rigori contro il Pordenone ha preoccupato non poco i tifosi nerazzurri. Per l'ex giocatore meneghino, Tarcisio Burgnich, il rallentamento non è casuale: "Prendere tre gol così, seppur da una buona squadra, vuol dire qualcosa - ha dichiarato in una intervista a TMW Radio -. Quando arriva Natale, pensi sempre ad altro. Forse è successo quello". I motivi possono coincidere con una rosa non pienamente competitiva? "L’Inter - ha precisato Burgnich - credo che abbia 11 giocatori di ottimo livello, quando altre ne hanno molti di meno. L’importante è lo spogliatoio. Quando ci sono problemi, ognuno pensa a mettersi in evidenza. Se giocano insieme, tutti insieme, non ce n’è per nessuno. Devono giocare di squadra e darsi da fare. Certamente cercheranno di far entrare qualche pezzo da novanta a giugno. Servirebbe qualcuno vicino ad Icardi". (agg. Jacopo D'Antuono)

CANCELO E' NERAZZURRO MA...

Che il futuro anche prossimo di Joao Cancelo potesse non essere più l’inter non è certo una novità specialmente in vista del calciomercato di gennaio, ormai alle porte: il difensore portoghese, arrivato a vestire la maglia nerazzurra solo la scorsa estate potrebbe ben presto far ritorno a Valencia anche prima della scadenza naturale del prestito. In ogni caso la questione pare che sia già sul tavolo del club spagnolo da tempo e la dirigenza del Valencia attende segnali da Milano. Lo stesso Marcelino ha raccontato in conferenza stampa alla viglia del match con il Villareal: “Cancelo è un giocatore dell'Inter e avrà la possibilità di venire solo se l'Inter deciderà di fare a meno di lui Se non gioca nell'Inter, non può giocare in un'altra squadra in questa stagione e questo ci avvantaggia. Ma tutto dipende dall'Inter". (agg Michela Colombo)

SPALLETTI: JOAO MARIO E' NERAZZURRO

Poco fa ha parlato l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, nella classica conferenza stampa pre-match in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Il nerazzurro è stato incalzato dai giornalisti presenti ad Appiano Gentile anche sul calciomercato di riparazione di gennaio, e lo stesso ha fatto capire che la società è alla finestra, pronta ad approfittare di eventuali occasioni: «Per quanto riguarda il mercato, se ci sarà la possibilità, se gli capiterà la palla al balzo, la butteranno dentro come Icardi e Perisic – ha detto Spalletti - facciamo parlare la proprietà perché così sappiamo come sterzare le nostre intenzioni». Mercato in entrata ma anche in uscita, come ad esempio Joao Mario, anche se l’allenatore di Certaldo usa la diplomazia: «A me Joao Mario non ha detto niente e non mi ha detto niente di preciso neanche Sabatini. Quando Joao Mario verrà a dirmelo gli risponderò. Per me è un giocatore dell'Inter, molto forte. È uno di quello che può darci soluzioni per vincere le partite». Poi Spalletti fa chiaramente capire che i big andranno trattenuti: «Se vogliamo vincere il campionato dobbiamo essere in grado di trattenere giocatori, alla Juve non ne sento molti che vogliono andare via, mentre sento che vogliono vincere». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LA STRATEGIA PER PASTORE

Javier Pastore è il vero tormentone del calciomercato di casa Inter. Ormai da diverse settimane a questa parte, il trequartista della nazionale argentina è accostato con insistenza ai nerazzurri, e l’operazione sembra realmente fattibile. Il Flaco avrebbe di fatto già salutato i propri compagni al Paris Saint Germain, pronto a vivere da gennaio una nuova esperienza, anche se non si sa dove. L’Inter è in pole position, visto il corteggiamento che va avanti appunto da mesi, e vista anche la presenza di Sabatini, colui che l’ha portato in Italia anni fa. Stando a quanto scrive stamane La Gazzetta dello Sport, la società di corso Vittorio Emanuele sta lavorando all’operazione e starebbe pensando ad un prestito, molto probabilmente con obbligo di riscatto fissato al prossimo 30 giugno. Inoltre bisognerà cercare di capire come abbassare l’ingaggio del sudamericano, che attualmente si assesta attorno ai 6 milioni di euro, una cifra che l’Inter non gli elargirà mai tenendo conto che il calciatore più pagato della rosa è Icardi con 4.5 milioni ogni 12 mesi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NOVITA' GRENIER

Potrebbe parlare francese il calciomercato di gennaio di casa Inter. Oltre alle voci molto insistenti riguardanti Javier Pastore del Paris Saint Germain, attenzione alle novità riportate stamane dal quotidiano Tuttosport. Pare infatti che in corso Vittorio Emanuele stiano pensando a Clement Grenier, centrocampista 26enne di proprietà del Lione. Nel giro della nazionale transalpina, il ragazzo ha giocato pochissimo in questa prima metà stagionale, solamente 31 minuti fra Ligue 1 e coppe varie, e di conseguenza è ormai prossimo all’addio. Tra l’altro Grenier ha il contratto in scadenza al 30 giugno dell’anno prossimo, e sarebbe quindi acquistabile in forte saldo. Con un passato anche in casa Roma non proprio eccelso fra il gennaio 2017 e lo scorso 30 giugno, Grenier può essere schierato nel ruolo di centrocampista centrale, nonché in zona più avanzata. Il Pastore di cui sopra rimane comunque la prima scelta, senza dimenticarsi di Mkhitaryan del Manchester United, della scuderia Mino Raiola. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BERNARD A 10 MILIONI

A sorpresa per il calciomercato dell'Inter spunta il calciatore brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Bernard. Questi è un venticinquenne che ha il passaporto spagnolo e quindi è anche comunitario. Giocatore rapido e dotato di un grande passo è un calciatore sicuramente di grande qualità che può fare la differenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che il calciatore sia un pallino di Walter Sabatini da diverso tempo e costi appena dieci milioni di euro. Il calciatore si è lasciato andare anche a qualche interessante dichiarazione ai microfoni di LANCE!, sottolineando: "E' un momento molto delicato e non possiamo essere precipitosi. Dobbiamo sederci e parlare per capire tutto sotto ogni punto di vista. Ho venticinque anni e potrebbe essere il contratto della mia carriera perché durerà 4-5 anni e poi quando terminerà avrò 30 anni. Dovrò pensarci molto bene. C'è interesse di tanti club europei ecco perché devo stare tranquillo e decidere per il meglio".

DUELLO COL CELTIC PER MUSONDA

Da tempo l'Inter monitora sul calciomercato il nome di Charly Musonda classe 1996 del Chelsea. Questi è un esterno offensivo, giocatore rapido e dotato di grandissima qualità. Dopo alcune indiscrezioni arrivate dal Belgio ora anche in Scozia il Sun parla del futuro del calciatore. Pare che oltre all'Inter ci sia forte su di lui il Celtic che continua a seguirlo con interesse. Attenzione però anche al Siviglia che lo tiene sotto osservazione da tempo. Nato a Bruxelles il 15 ottobre del 1996 il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht per essere acquistato dai blues quando aveva appena sedici anni. In prestito al Betis l'anno scorso ha dimostrato di essere calciatore dotato di grandissima tecnica e della forza per poetr fare la differenza sotto diversi punti di vista. Quest'anno però Antonio Conte lo ha riabbracciato e ha collezionato appena due presenze. Staremo a vedere chi riuscirà a puntare il calciatore e a strappare un sì al club inglese.

