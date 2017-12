Calciomercato Juventus/ News: i bianconeri premono per Cristante (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 20.27 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Ricardo Pereira - Instagram

La Juventus insiste per Bryan Cristante dell'Atalanta. Il giocatore nerazzurro è uno dei principali obiettivi di calciomercato per Beppe Marotta. L'idea della vecchia signora è quella di trovare un'intesa con la società bergamasca nelle prossime settimana, con l'intenzione di lasciare il centrocampista agli ordini di Gasperini fino al termine del campionato in corso. I dirigente della Dea vogliono venticinque milioni di euro per Cristante, la Juventus vorrebbe ottenere un piccolo sconto ed è pronta a sedersi ad un tavolo per trattare. I rapporti tra Juventus e Atalanta sono ottimi, dunque non è impensabile l'ipotesi di un accordo già a gennaio. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI MONITORA JALLOW

Il calciomercato di gennaio a volte pone anche le basi per trattative future che vengono finalizzate a tutti gli effetti adesso, ma vedono i calciatori rimanere in prestito là dove sono. Potrebbe essere questo il caso di Lamin Jallow come riporta Gazzamercato.it. Il calciatore in questione è in prestito dal Chievo Verona al Cesena e sta giocando molto bene in Serie B proprio con la maglia dei romagnoli. Il ragazzo è andato a segno ieri nella sfida contro il Palermo, dimostrando di essere sempre pronto a dare il suo contributo alla squadra di Fabrizio Castori. La Juventus è molto attenta alla crescita di questo calciatore che potrebbe essere acquistato in estate per essere girato in prestito proprio al Chievo Verona dove il ragazzo avrà la possibilità di crescere ancora e dimostrare il suo valore in Serie A. (agg. di Matteo Fantozzi)

DUELLO CON LA ROMA PER IL FRATELLO DI PELLEGRINI

La Juventus continua a lavorare soprattutto sul calciomercato del futuro, visto che la rosa attuale soddisfa società e anche Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com con la Roma i bianconeri non giocheranno solo una sfida sul rettangolo verde, ma anche una fuori. Infatti la Juventus starebbe puntanto Luca Pellegrini, fratello di Lorenzo, difensore della primavera giallorossa classe 1999 e con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il calciatore al momento è fermo per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro problema che è accompagnato dalla complicazione della frattura della rotula sinistra. La Juventus segue da tempo questo calciatore e sarebbe disposta anche ad aspettarlo dopo l'infortunio per regalarlo alla Primavera di Alessandro Dal Canto. Dalla parte sua i giallorossi non vogliono perdere quello che è un prodotto importante del vivaio. (agg. di Matteo Fantozzi)

RICARDO PEREIRA PER LA CORSIA DESTRA

La Juventus potrebbe decidere di assicurarsi una stella in occasione delle due sessioni di calciomercato del 2018. Nelle ultime ore i colleghi di Rai Sport hanno infatti accostato il nome della società bianconera a Ricardo Pereira, terzino destro della nazionale portoghese, attualmente fra le fila del Porto. Il classe 1993, in grado di giocare anche in posizione di esterno, quanto sulla fascia mancina, ha il contratto in scadenza al termine della stagione 2018-2019, e pare che la società lusitana lo valuti attorno ai 40 milioni di euro. Si sa che è sempre complicato acquistare dai Dragoes, ma quasi sempre i giocatori ceduti dagli stessi sono di livello assoluto. La Juventus ci pensa, anche se l’investimento appare più fattibile in ottica estate piuttosto che già a gennaio, nulla però sarà da lasciare al caso visto che, se venisse ceduto Alex Sandro in cambio di 60 milioni di euro, a quel punto si potrebbe decidere di puntare proprio su Pereira. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCAMBIO ALEX SANDRO-DARMIAN?

La permanenza di Alex Sandro nella Juventus non è scontata. Il terzino brasiliano piace a molte squadre e in questa prima metà stagione non sta rendendo come ci si aspettava. Attenzione alle voci delle ultime ore circolanti in Inghilterra, dove si parla di un’offerta molto interessante del Manchester United. Pare infatti che i Red Devils, per arrivare all’ex giocatore del Porto, abbiano messo sul piatto una proposta da 30 milioni di euro, con l’aggiunta del cartellino di Darmian. Il terzino sinistro della nazionale italiana piace molto alla Juventus, e la sensazione circolante è che se lo United alzasse la parte monetaria, dell’ordine di almeno una quarantina di milioni di euro, a quel punto la trattativa potrebbe chiudersi con esito positivo. Del resto l’ad Beppe Marotta, pochi giorni fa, è stato chiaro: «Non tratteniamo i giocatori che vogliono andarsene», e Alex Sandro sembrerebbe intenzionato a fare le valigie. La situazione è in evoluzione: sono attese novità nei prossimi giorni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ALEX SANDRO VIA? PRONTI DUE SOSTITUTI

Il calciomercato di casa Juventus sarà legato al futuro di Alex Sandro. Il terzino sinistro della nazionale brasiliana sta vivendo una stagione non positiva, forse deconcentrato per via delle molteplici voci della scorsa estate. La Vecchia Signora non ha di certo messo in vendita l’ex Porto, ma è logico che se dovesse giungere l’offerta ad hoc, a quel punto non si tirerà indietro. Ecco perché sta effettuando dei sondaggi per eventuali sostituiti del sudamericano, a cominciare da Matteo Darmian. I campioni d’Italia in carica sono sempre attenti ai nazionali azzurri, e il ragazzo del Manchester United non è fra i titolarissimi di Mourinho. Se ci aggiungiamo anche il contratto in scadenza nel 2019, e il suo passato in Serie A, si capisce come l’operazione sia tutt’altro che impossibile. Più complicato invece arrivare ad Emerson Palmieri, anche perché la Roma non sarebbe così propensa a rinforzare una concorrente diretta come appunto la Juventus. Inoltre il terzino brasiliano, rispetto a Darmian, costa circa il doppio, almeno 25/30 milioni di euro. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

OFFENSIVA PER PELLEGRI

La Juventus è davanti a tutti nella corsa al talento classe 2001 Pietro Pellegri del Genoa. L'attaccante ha battuto ogni record, diventando il calciatore più giovane ad esordire, a segnare e a siglare una doppietta in Serie A. E' una punta moderna, abile a muoversi anche tra i reparti e a saltare l'uomo è il classico calciatore moderno in grado di dare sostegno alla squadra. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che i bianconeri abbiano lasciato alle loro spalle il Milan e l'Inter nella corsa al calciatore. Sembrava che queste due fossero invece molto più avanti della Juventus e ora si trovano a rincorrere. Enrico Preziosi ha capito che si trova un vero gioiello tra le mani e che può ricavare una plusvalenza da non credere per questo lo valuta attorno ai quaranta milioni di euro e non vuole assolutamente lasciarlo partire prima di giugno prossimo. La Juventus dovrà comunque fare molta attenzione anche ai club esteri perché si sa che potenze come il Paris Saint German a livello economico non sono raggiungibili dai club italiani.

L'ARSENAL PIOMBA SU RUGANI

Daniele Rugani aveva iniziato questa stagione alla Juventus da titolare nella difesa a quattro al fianco di Giorgio Chiellini, sfruttando anche l'infortunio del nuovo acquisto Benedikt Howedes. L'esplosione improvvisa però di Medhi Benatia ha fatto perdere al giovane centrale un po' di terreno, finendo spesso nuovamente in panchina. Difficile pensare però che la Juventus nel calciomercato di gennaio si privi di quello che viene considerato un calciatore importantissimo per il futuro che formerà la coppia titolare probabilmente anche della nazionale azzurra insieme a Mattia Caldara. Quest'ultimo è stato acquistato dall'Atalanta e arriverà a Torino in estate. Nonostante questo l'Arsenal sembra pronto a un vero e proprio assalto per prendere Daniele Rugani. Secondo il Daily Mirror infatti pare che Arsene Wenger sia innamorato di questo calciatore e per lui sarebbe pronto a tirare fuori addirittura 47 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche far traballare quelle che sono le certezze della Juventus di Massimiliano Allegri.

