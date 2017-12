Calciomercato Lazio/ Badia: Donsah potrebbe arrivare, mentre Murru… (esclusiva)

Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Riccardo Badia sui prossimi movimenti di mercato dei biancocelesti. Murru e Donsah nel mirino per gennaio?

22 dicembre 2017 INT. Riccardo Badia

Godfred Donsah (LaPresse)

Vicende di calciomercato in casa della Lazio che in vista della prossima finestra del calciomercato di gennaio pare abbia già messo nel mirino diversi nomi. Tra questi spiccano quelli di Murru della Sampdoria e Donsah del Bologna: a preoccupare però i fan biancocelesti rimangono gli affari interni al club di Lotito. La Lazio poi potrebbe lasciarsi sfuggire De Vrij a parametro zero, cosa che non piacerebbe certo alla dirigenza: altri nomi cercati poi sono quelli di Luis Alberto e Felipe Anderson. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Murru alla Lazio? Non credo che questa operazione di calciomercato possa essere effettuata visto che poi la Lazio ha in quel ruolo laterali importanti come Marusic e Lukaku.

Potrebbe arrivare Donsah dal Bologna? Questo è un acquisto che la Lazio potrebbe effettuare a gennaio magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Donsah è un giocatore che farebbe comodo alla Lazio.

De Vrij resterà? Potrebbe partire a parametro zero? Non penso che Lotito se lo lasci sfuggire a parametro zero. Del resto sono tante le squadre che sono interessate a lui e la Lazio potrebbe cederlo a una buona cifra. Non mancherebbero le occasioni: anche lo stesso Keita era finito al Monaco a una cifra molto considerevole.

Luis Alberto potrebbe andare al Barcellona? Luis Alberto non mi sembra maturo per una squadra come il Barcellona che è coperta nel suo ruolo. Il Barcellona poi può sempre attingere dalla sua cantera, da un vivaio veramente inesauribile.

Felipe Anderson partirà? Felipe Anderson ha avuto problemi fisici per tanto tempo. Ricordiamoci però che prima di questo periodo quando era in una condizione di forma incredibile il Manchester United aveva offerto cifre straordinarie per averlo. E' molto probabile quindi che Lotito cerchi di valorizzarlo di nuovo per poter aumentare il costo del suo cartellino.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.