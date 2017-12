Calciomercato Napoli / News: suggestione Quagliarella, Paganini non ci crede (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Niccolò Ceccarini sottolinea come Simone Verdi possa lasciare il Bologna proprio nella sessione di riparazione a gennaio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 19.15 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Berge - Instagram

Domani il Napoli affronterà la Sampdoria, quindi si parla di un possibile ritorno di Fabio Quagliarella nella sua città, per chiudere magari la carriera con la maglia degli azzurri. Solo una pura ipotesi o l’affare di calciomercato potrebbe essere credibile? Paolo Paganini, giornalista sportivo della Rai che segue con particolare attenzione proprio il calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su questo stuzzicante argomento: “Credo che Quagliarella meriti un grande abbraccio da parte del San Paolo. Si era parlato anche di un suo possibile ritorno, ma mi pare improbabile. Il Napoli si è buttato su altri giocatori, vedi Ciciretti”. Dunque per Quagliarella se ne riparlerà più avanti, magari appunto per chiudere la carriera. Paganini però apre anche un’ipotesi circa il nome del portiere: “Ci sono delle novità importanti sul futuro portiere, abbiamo notizie dal Portogallo su una pista. Younes? Napoli si fionda su questi giocatori di prospettiva, non a caso Chiesa resta uno degli obiettivi principali”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TONELLI IN USCITA

Possibili movimenti anche in uscita a gennaio per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Infatti il difensore Lorenzo Tonelli il mese prossimo dovrebbe salutare i partenopei dopo un anno e mezzo nel quale non ha praticamente mai visto il campo. Di conseguenza, Tonelli dovrebbe lasciare la squadra di Maurizio Sarri (che pure lo aveva voluto dopo averlo allenato all’Empoli) e nelle prossime settimane potrebbe sbloccarsi la questione: il Sassuolo è molto interessato in caso di addio, molto probabile, di Paolo Cannavaro che dovrebbe andare in Cina. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno: curioso l’intreccio con Cannavaro, napoletano ed ex Napoli. Quanto a Lorenzo Tonelli, nell’ultimo anno e mezzo è stato il simbolo della riserva che non trova quasi mai spazio, avendo accumulato solamente tre presenze, di cui nessuna in questa stagione. Eppure, a suo modo Tonelli può entrare nella storia del Napoli grazie a una clamorosa media gol: due gol segnati in appena tre presenze, avendo trovato la rete sia contro la Sampdoria (gol decisivo per una vittoria al 95’) sia contro il Pescara. Difensore goleador dunque, almeno questo non verrà dimenticato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PIACE BERGE

Sander Berge è probabilmente sconosciuto ai più, ma non ai top club del Vecchio Continente. Si tratta di un giovane talento norvegese, classe 1998, che gioca in Belgio, fra le fila del Genk. Il ragazzo, appena 19enne, sta vivendo un’ottima stagione, al punto che sono già diversi i top club europei sulle sue tracce. Fra questi vi sarebbe anche il Napoli, come da indiscrezioni raccolte dal quotidiano spagnolo Estadiodeportivo. Berge, già nazionale norvegese nonostante la giovanissima età, è un centrocampista centrale che può essere schierato anche in posizione leggermente più avanzata, e oltre ai partenopei piace moltissimo agli spagnoli del Siviglia e agli inglesi dell’Arsenal e del Liverpool. Berge gioca in Belgio dal gennaio di quest’anno, praticamente da un anno, e il suo contratto scade al 30 giugno del 2021 per un valore di circa 6 milioni di euro. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INSIGNE SUL FUTURO

Sarà un azzurro a vita Lorenzo Insigne? Il numero 24 del Napoli non ci mette la mano sul fuoco, e a precisa domanda del giornalista de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante partenopeo risponde: «Per sempre a Napoli? Per ora sto bene qui e spero di rimanerci più a lungo possibile. Il presidente, poi, sappiamo com’è, magari domani si sveglia e vuole vendermi (ride)». Poi Insigne ha aggiunto: «A parte tutto, io vivo il momento. Poi, la vita del calciatore si sa com’è, è corta. In genere si decide sempre in due, comunque. Ho sempre pensato di diventare un calciatore e di giocare al 'San Paolo' con il Napoli». Una risposta diplomatica quella dell’attaccante del club campano, che giustamente è conscio di come nel calcio moderno sia davvero complicato legarsi a vita ad una determinata formazione, anche perché le tentazioni sono sempre dietro l’angolo. Molto dipende dai risultati sportivi, dalle offerte economiche, dal momento che si sta viendo, e dal prestigio della società che ti vuole. Non va dimenticato, a riguardo, che Insigne è stato inseguito dal Barcellona in estate: che i blaugrana tornino a farsi avanti dopo tali parole? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

COLPO YOUNES IN ARRIVO

Il Napoli potrebbe chiudere nelle prossime ore un nuovo colpo di calciomercato. In base alle indiscrezioni circolanti, riportate in particolare da La Gazzetta dello Sport, pare che il club partenopeo stia pensando in particolare ad Amin Younes. L’esterno d’attacco della nazionale tedesca, di proprietà dell’Ajax, ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, con opzione di rinnovo di un’altra stagione. In realtà lo stesso classe 1993 non sarebbe così propenso al prolungamento con i Lancieri, ed anche per questo sarebbe finito ai margini dei titolari per via di un infortunio cosiddetto “diplomatico”. Il Napoli sarebbe molto vicino all’ex Gladbach, e molto dipenderà dalla richiesta dell’Ajax, che non dovrebbe comunque essere fin troppo elevata proprio per lo stato del contratto del proprio giocatore. Younes andrebbe a rimpolpare l’esterno d’attacco di sinistra divenendo il sostituto di Lorenzo Insigne per la seconda metà stagionale. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VERDI GIA' A GENNAIO?

Il Napoli potrebbe decidere di fare qualcosa di importante nella sessione di calciomercato di gennaio, andando magari a prelevare un calciatore importante per provare a puntare allo Scudetto. L'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal sottolineando uno dei possibili colpi. Ha spiegato: "Stiamo attenti a Simone Verdi. Qualcosa potrebbe muoversi nel calciomercato di gennaio. La priorità del Napoli è l'esterno difensivo per sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam, ma se non dovesse trovarsi l'occasione giusta come poteva essere Sime Vrsaljko allora non è escluso che si possa anticipare qualche investimento per l'attacco. Simone Verdi è il nome giusto". Va ricordato che il Napoli davanti sta trovando delle difficoltà dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik con Maurizio Sarri che non fa ruotare molto i tre titolarissimi Dries Mertens, Jose Maria Callejon e Lorenzo Insigne.

È FATTA PER IL RINNOVO DI CHIRICHES

Nonostante il Napoli nelle ultime sessioni di calciomercato abbia investito molto per arrivare a due difensori centrali come Nikola Maksimovic e Lorenzo Tonelli il tecnico Maurizio Sarri ha preferito praticamente sempre Vlad Chiriches quando ha dovuto rinunciare a uno tra Raul Albiol e Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, il difensore rumeno avrebbe rinnovato il suo contratto dal 2020 al 2022 con la società azzurra. Maurizio Sarri ha dimostrato sempre grande fiducia nel centrale ex Tottenham, che ha dimostrato negli anni di essere calciatore dotato di fisico e grande personalità, che però non ha mai fatto il passo in avanti per diventare definitivamente un top player. Nato a Bacau nel 1989 è stato prelevato quando aveva appena diciotto anni dal Benfica che l'ha pescato dall'Ardealul. Dopo aver giocato in squadre come Int.Curtea de Arges e Pandurii è esploso nella stagione 2012/13 con la maglia della Steaua Bucarest per meritarsi la chiamata del Tottenham. Il Napoli lo ha acquistato nell'estate del 2015 e ha collezionato 39 presenze segnando anche 4 reti.

