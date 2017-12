CALCIOMERCATO ROMA/ News, i bianconeri sulle tracce di Luca Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'Inter prepara un'offerta a ventotto milioni di euro per arrivare al terzino brasiliano Emerson Palmieri.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 17.35 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Di Francesco - La Presse

Uno dei nomi caldi per il calciomercato di gennaio, in casa della Roma è senza dubbio quello di Luca Pellegrini. L’esterno proveniente dalla Primavera continua a essere in scadenza di contratto nella prossima estate e da Trigoria non sono ancora giunte notizie di rinnovo. Le ultime voci di mercato però raccontano di un sempre crescente interessamento a parte della Juventus, sempre interessata ai talenti in erba italiani. Ecco che quindi la Roma dovrà accelerare le procedure: secondo la Gazzetta dello sport infatti, con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato di gennaio, sono arrivate al giocatore diverse offerte di rinnovo le quali però pare non sia state sufficientemente convincenti. (agg Michela Colombo)

DI FRANECSCO: POTEVO ESSERE BIANCONERO

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha tenuto poco fa la classica conferenza stampa pre-match, in vista della sfida contro la Juventus di domani sera, big match della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Nell’occasione il tecnico giallorosso ha svelato anche un interessante retroscena di calciomercato, risalente a 20 anni fa, precisamente all’estate del 1997: «Quell'anno – racconta - avevo la possibilità di andare a giocare anche nella Juventus, ma ho sempre scelto la Roma anche per le persone che ci lavorano». Di Francesco, poi aggiunge, mostrando quel grande senso del fair play che lo ha sempre contraddistinto sia da calciatore quanto da allenatore: «Mi piacerebbe, però, cambiare un po' la mentalità nei giudizi prematuri che si danno. La Juve è un esempio per diventare grandi, ma è tanto bello farlo qui, dove c'è un pubblico magnifico e splende il sole». Un ottimo modo per distendere il clima in vista della super sfida proprio contro i bianconeri di domani. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MONCHI VIGILE SU CRISTANTE

Si inserisce un’altra big fra le pretendenti per il gioiello di centrocampo dell’Atalanta, Bryan Cristante. Dopo Juventus e Inter anche la Roma sarebbe infatti interessata al giocatore nerazzurro, che sta vivendo una stagione davvero da protagonista. Cresciuto nel Milan, poi ceduto al Benfica a titolo definitivo, il calciatore è rientrato in Italia nel gennaio di quest’anno, e negli ultimi dodici mesi è esploso definitivamente. Grazie agli abili consigli di un maestro come Gasperini, il classe 1995 è diventato temibilissimo in fase offensiva, e prezioso anche in impostazione e in quella di contenimento. Tutte qualità che ovviamente fanno gola a tecnici come Spalletti, Allegri e appunto Di Francesco. Anche il direttore sportivo giallorosso, Monchi, è alla finestra per cercare di capire come evolverà la situazione e soprattutto la cifra richiesta dalla compagine bergamasca, che non dovrebbe discostarsi di molto dai 25 milioni di euro. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCHICK CONTRO IL SUO "PASSATO"

Quella fra Juventus e Roma in programma domani sera, sarà una gara senza dubbio interessante per Patrik Schick. Il gioiello della nazionale ceca, acquistato durante il calciomercato estivo giallorosso, è stato virtualmente un calciatore della Juventus per qualche settimana. Domani sera l’ex Sampdoria avrà così la chance di riscattarsi dinanzi ad una squadra che non ha creduto in lui per questioni fisiche. Di Francesco potrebbero lasciarlo inizialmente in panca, per poi farlo entrare magari nell’ultima mezz’ora di gioco, di modo da spostare gli equilibri se necessario. Del resto, anche allo stadio Marassi era abituato a subentrare in corso d’opera, per poi decidere spesso e volentieri le partite con le sue grandi giocate. Obiettivo di Schick, far ricredere i campioni d’Italia in carica, che l’hanno di fatto sedotto e abbandonato, non fidandosi del cuore dello stesso giovane talento dell’est Europa. Appuntamento quindi a domani sera, quando scopriremo la verità. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

28 MILIONI PER EMERSON PALMIERI

La situazione di Emerson Palmieri alla Roma è un po' complicata in questo momento. Il brasiliano ha recuperato al cento per cento il terribile infortunio della fine della scorsa stagione al ginocchio. Il calciatore però ha trovato sulla sua strada un professionista esemplare come Aleksander Kolarov che arrivato dal Manchester City è diventato il padrone assoluto della corsia mancina. E' per questo che il calciomercato di gennaio potrebbe diventare decisivo proprio per Emerson Palmieri. La Juventus continua a monitorarlo, mentre a sorpresa è spuntata l'Inter. Luciano Spalletti ha fatto esplodere il brasiliano l'anno scorso proprio nella capitale. Il tecnico toscano sta alternando su quella corsia Davide Santon e Yuto Nagatomo, ignorando il nuovo acquisto Henrique Dalbert. Secondo quanto riportato da Goal.com si starebbe profilando una situazione molto interessante. L'Inter infatti potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Inoltre potrebbe inserire nell'offerta il prestito gratuito di Joao Mario che è calciatore gradito a Eusebio Di Francesco.

FOCOLARI BOCCIA UNDER E GONALONS

Il calciomercato della Roma in estate ha portato anche all'acquisto di alcuni giocatori che non hanno rispettato le attese. Tra quelli più in difficoltà ci sono Maxime Gonalons e Cengiz Under, per ora utilizzati poco e in Coppa Italia gravemente insufficienti contro il Torino. Chi ha sferrato delle critiche pesanti nei loro confronti è sicuramente Furio Focolari, pronto a parlare durante la trasmissione Radio Radio Mattino Sport e News sulle frequenze di Radio Radio. Il giornalista ha sottolineato: "Resto perplesso su Maxime Gonalons e Cengiz Under. Gonalons è un ectoplasma, il turco invece non è in grado di giocare nel calcio italiano non indovina una giocata. Nella Primavera della Roma c'è sicuramente qualcuno più forte di lui. Ci lamentavamo di Iturbe, ma in confronto a Under è un vero fenomeno". Probabilmente entrambi rischiano di partire nella sessione di calciomercato di gennaio prossimo.

