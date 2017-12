Calciomercato Verona/ Pomponio: Pazzini non partirà, Nestorovski? è un’idea (esclusiva)

22 dicembre 2017 INT. Marco Pomponio

Ilija Nestorovski con la maglia del Palermo (LaPresse)

In vista della finestra di gennaio di calciomercato il Verona prova a programmare il suo futuro, cercando di capire se Pecchia possa consentirgli di risalire in classifica. In caso contrario chi potrebbe arrivare al suo posto? Tornando al mercato calciatori ecco che Avenatti attualmente giocatore del Bologna sembra interessare gli scaligeri, mentre è da capire se Pazzini possa andarsene in futuro dalla formazione gialloblù. Le ultime voci di mercato poi si concentrano su Nestorovski: forse proprio il calciatore macedone sarebbe il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo dell'Hellas? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Marco Pomponio: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pecchia a rischio nelle prossime giornate? Bisognerà vedere cosa farà l'Hellas le prossime giornate di campionato. Posso solo dire che secondo me Pecchia è un ottimo allenatore, molto valido. Il problema è che la rosa dell'Hellas non è certo eccezionale.

Chi potrebbe arrivare al suo posto? Non lo so, forse Mandorlini, piuttosto penso che cambiare un allenatore durante il corso della stagione non sia una cosa ideale. Se il Crotone avesse fatto così con Nicola, la squadra calabrese avrebbe fatto uno sbaglio, visti i risultati finali, la salvezza raggiunta.

Avenatti per l'Hellas? E' un giocatore molto forte come ha dimostrato alla Ternana ma non mi sembra ancora pronto per il palcoscenico della A. Dovrà crescere, migliorare ancora.

Nestorovski gialloblù? E' un calciatore che per le sue doti tecniche sarebbe molto utile all'Hellas, del resto gioca nella nazionale macedone, al Palermo ha fatto sempre bene. Viste le difficoltà che sta incontrando questa stagione nella formazione siciliana potrebbe essere un acquisto di valore per la squadra di Pecchia.

Pazzini potrebbe partire? Non penso che l'Hellas voglia privarsi di un attaccante così forte come lui, una punta fondamentale nel suo reparto offensivo.

(Franco Vittadini)

