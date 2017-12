Calciomercato Inter/ News, è Pastore il vero obiettivo nerazzurro? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Paul Diaz ha ammesso di essere in trattativa per approdare al club meneghino e giocare con la squadra di Luciano Spalletti.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 12.16 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Pastore - La Presse

Da qualche settimana a questa parte, in casa Inter, sta circolando con insistenza il nome di Javier Pastore. Il trequartista della nazionale argentina di proprietà del Paris Saint Germain, ha visto poco il campo in questa prima metà stagionale, e di conseguenza vorrebbe cambiare aria per rilanciarsi in ottica Mondiale 2018. I nerazzurri, come dicevamo, sono accostati al Flaco, ma siamo certi che l’ex Palermo sia un vero e proprio obiettivo della compagine meneghina? Un dubbio che si pone anche il noto agente Fabio Parisi, che intervistato dai microfoni di TMW Radio ha infatti ammesso: «Lucas e Pastore sicuramente escono, perché giocano poco e c’è da conquistarsi un posto al Mondiale. Hanno costi di cartellino proibitivi e stipendi importanti. L’Inter cerca un giocatore con quelle caratteristiche, ma non so se sono questi realmente gli obiettivi dei nerazzurri». A rendere complicata l’eventuale operazione con l’Inter è proprio l’aspetto economico, visto che Pastore ha un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro, ed inoltre il PSG non vorrebbe cederlo in prestito. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

KARAMOH IN USCITA

Potrebbe essere già giunta agli sgoccioli l’esperienza all’Inter di Karamoh. Il giovane esterno d’attacco francese, acquistato in occasione del calciomercato estivo dal Caen, ha visto poco il campo in questa prima metà stagionale, avendo giocato una manciata di minuti in campionato contro il Genoa, e la gara di Coppa Italia con il Pordenone. Spalletti non lo “vede”, forse perché ancora troppo acerbo, o forse per una questione tecnica/tattica, fatto sta che secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, l’Inter starebbe pensando di venderlo. Il francese è stato pagato 5 milioni di euro, e sulle sue tracce vi sono alcuni club inglesi disposti ad investire proprio su di lui. Dalla sua cessione il club di corso Vittorio Emanuele potrebbe così ottenere un’importante plusvalenza, liquidità che verrà poi destinata al mercato in entrata anche perché i nerazzurri devono autofinanziarsi, almeno in questa fase. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DEULOFEU SI AVVICINA

Prende quota il nome di Gerard Deulofeu in casa Inter. Il calciomercato di gennaio del club nerazzurro non sarà scoppiettante per via dei soliti paletti imposti dall’Uefa, e per alcune difficoltà finanziarie derivanti dai dei rigidi dettami imposti dal governo cinese alle proprie aziende che operano con l’estero. Ecco che quindi si prenderanno in considerazione solo operazioni low cost, ed è per questo che il nome dell’ex Milan sta prendendo decisamente quota. Stando a quanto sottolineato stamane dal Corriere dello Sport, pare che il Barcellona, che detiene il cartellino dell’esterno della nazionale spagnola, abbia aperto al prestito semplice del proprio assistito, che non gioca quasi mai e che vorrebbe di conseguenza scendere in campo di più per non perdere il treno per i Mondiali della prossima estate. Deulofeu ha avuto un passato felice in rossonero e l’Inter ovviamente ne tiene conto: Spalletti potrebbe avere a breve il suo uomo per l’esterno. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIAZ CHIAMA I NERAZZURRI

Si parla molto dell'acquisto di un difensore centrale per l'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio. Il club meneghino infatti in rosa ha appena tre centrali di ruolo, dietro ai titolari Joao Miranda e Milan Skriniar infatti c'è il solo Andrea Ranocchia. Sono molti i nomi che sono stati fatti, ma all'improvviso le parole di Paulo Diaz, difensore del San Lorenzo, ha parlato del suo futuro che potrebbe tingersi di nerazzurro. Ha spiegato a CDF: "Mi fa molto piacere l'interesse dell'Inter, mi rende orgoglioso che mi seguano. Spero di poterci andare a giocare, altrimenti sarò contento anche di rimanere qui al San Lorenzo. Andare in Europa è il mio sogno e se ne sta occupando il mio agente che tratta con i nerazzurri. Lo sogno da quando ero bambino, poi sarebbe bellissimo giocare in una grande squadra come l'Inter". Il difensore classe 1994 è approdato al San Lorenzo nel 2016 e ha già collezionato cinque presenze con la maglia della sua nazionale.

AG. SKRINIAR: BARCELLONA? RESTA QUI

Tutti si sono accorti della grande prima parte di stagione di Milan Skriniar. Il difensore è approdato nell'ultima stagione all'Inter dalla Sampdoria, ma c'è già chi parla per lui di interessamenti importanti come quelli di Barcellona e Manchester United. Il suo agente, Carol Csonto, ha parlato ai microfoni di FcInterNews sottolineando: "L'estate scorsa avevamo parlato con Borussia Monchengladbach e Atletico Madrid prima che arrivasse l'Inter. Gli spagnoli non hanno chiuso la trattativa e noi non volevamo rimanere un altro anno alla Sampdoria. Poi è arrivata l'offerta dell'Inter. Piace al Barcellona? Non vuole discutere di rumors. E' totalmente concentrato sull'Inter e sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da portare avanti". Certo è che il potere economico di diversi club europei è difficilmente pareggiabile da una squadra italiana, ma c'è anche da dire che difficilmente l'Inter si priverà di un calciatore così forte se vuole puntare a tornare sulla vetta del campionato italiano prima e in Europa poi.

