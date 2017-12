Calciomercato Juventus/ News, pressing bianconero per Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante strizza l'occhio alla Premier League in un'intervista rilasciata stamane

23 dicembre 2017

La Juventus continua a monitorare i suoi obiettivi di calciomercato e alza il pressing per arrivare al centrocampista tedesco Emre Can. Il ventitreenne è in scandenza contrattuale con il Liverpool e Beppe Marotta lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, l'entourage piemontese sarebbe pronto ad affondare il colpo già nelle prossime settimane. Attenzione però alla folta concorrenza, tante altre società europee infatti hanno pensato a Emre Can. La Juventus ci crede e ha tutte le intenzioni di portare a casa il cartellino del giocatore. L'idea dei bianconeri è di consegnare a mister Allegri un innesto importante entro la prossima estate. Emre Can è in cima alla lista. (aggiornamento di Jacopo D'Antuono)

CRISTANTE SI ALLONTANA?

Fra i giocatori che animeranno le cronache di calciomercato del prossimo gennaio, e molto più probabilmente di agosto, vi è Bryan Cristante. Il centrocampista dell’Atalanta sta vivendo una stagione superlativa, e il suo ritorno in una big, dopo la parentesi infelice nel Milan, sembra ormai scontato. Fra le società a lui interessate vi è la Juventus, con Allegri che ha già allenato il classe 1995 nel suo periodo in rossonero. Lo stesso centrocampista, però, sembrerebbe preferire la Premier League. Intervistato stamane dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha ammesso: «Il mio futuro? La Premier League era un sogno allora come oggi e spero sia una realtà domani. In tanti mi dicono che è il campionato perfetto per me e sono d'accordo: fisicità, contrasti, calcio aperto. Sì, mi ci vedo bene. Tanto più al momento giusto». Cristante, oltre alla Juventus, piace molto anche a Roma e Inter, ma chissà che leggendo queste dichiarazioni, a breve non possa farsi avanti qualche big della Premier League. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

HOWEDES VERSO IL RISCATTO

La Juventus è intenzionata a riscattare il cartellino di Benedikt Howedes. Il centrale di difesa della nazionale tedesca è sbarcato a Vinovo in occasione del calciomercato estivo, e complice una lunga serie di infortuni è sceso in campo da agosto ad oggi solo in un’occasione. Nonostante il rendimento negativo, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole che il ragazzo rimanga a Torino anche l’anno prossimo, come sottolineato dal quotidiano Tuttosport. Proprio per questa ragione sarebbero già iniziati i contatti fra il club bianconero e lo Schalke 04 per anticipare il riscatto del campione del mondo 2014. Una mossa, quella di anticipare i tempi, che la Juventus spera porti ad uno sconto sui 16 milioni di euro prefissati per riscattare il cartellino del roccioso centrale difensivo. Manovre tedesche in casa Juventus, che non dimentichiamo, non perde di vista un altro giocatore della ciurma della selezione di ct Loew, leggasi il centrocampista del Liverpool, Emre Can, che ha il contratto in scadenza al giugno del 2018, e che sembra destinato a trasferirsi a Torino a breve. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GRIEZMANN SE DYBALA SE NE VA

Il calciomercato estivo potrebbe essere decisamente scoppiettante per la Juventus, come del resto, siamo stati abituati da qualche anno a questa parte. La sensazione circolante è che l’ago della bilancia sia rappresentato da Paulo Dybala: se la Joya resterà in bianconero, non si dovrebbero verificare grossi stravolgimenti, ma in caso contrario, la Vecchia Signora potrebbe puntare su un big in attacco. Il nome nuovo sarebbe quello di Antoine Griezmann, stella della nazionale francese di proprietà dell’Atletico Madrid. A dare la notizia è il collega Massimo Pavan, ospite presso gli studi di Sportitalia: «Spero che Dybala resti e non si muova, ma attenti al giro de bomber. Neymar potrebbe andare al Real Madrid, a quel punto attenti a Griezmann, che piace alla Juve e magari a Dybala, che però credo non si muoverà. L'Atletico Madrid cerca per giugno Aubameyang, insomma possibile un bel giro di attaccanti». Un vortice di bomber alquanto fantasioso ma tutt’altro che impossibile: non ci resta che attendere il prossimo agosto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IL COMMENTO DI PARISI

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un punto interrogativo sul calciomercato della Juventus. C'è chi è convinto che la Joya andrà a giocare con la maglia del Paris Saint German, chi invece continuerà a giocare in bianconero. Ne ha parlato il noto procuratore Fabio Parisi che ha sottolineato a TMW Radio: "Il fratello di Dybala a Parigi? Dovreste chiederlo a lui. Andare a proporlo ora non è fattibile e credo stia bene alla Juventus. Inoltre penso che i bianconeri vogliano tenerlo. Si tratta comunque solo di rumors". Il noto agente parla poi anche della possibilità di vedere Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo della Juventus, volare proprio verso la Ligue 1: "Mi sembra strano che il Paris Saint German arrivi ad offrire 170 milioni di euro per il calciatore della Lazio, hanno problemi di fairplay finanziario. Per fare un acquisto di queste dimensioni credo che il club debba mettere a posto i conti. E' un grande giocatore Milinkovic-Savic e non credo Claudio Lotito lo ceda".

L'ATALANTA DICE NO PER SPINAZZOLA

La Juventus rischia di perdere nella sessione di calciomercato di gennaio il terzino brasiliano Alex Sandro. C'è molto rumore attorno al calciatore del Porto con i bianconeri che hanno l'obiettivo di non farsi trovare impreparati in caso di cessione. E' per questo che si torna a parlare di Leonardo Spinazzola, calciatore in prestito all'Atalanta che già quest'estate i bianconeri hanno provato a riportare alla base trovando la netta e ferma opposizione del club bergamasco. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare però che la Dea non sia disposta a lasciar partire il ragazzo nemmeno nel calciomercato di gennaio, rendendo la situazione molto complicata in casa bianconera. Se dovesse partire Alex Sandro a quel punto la Juventus potrebbe decidere a quel punto di andare a puntare un altro profilo con il futuro di Leonardo Spinazzola che a quel punto sarebbe lontano da Torino.

