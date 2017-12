Calciomercato Milan/ News, Cristante ringrazia i rossoneri ma sogna la Premier League (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nel mirino torna Kerem Demirbay dell'Hoffenheim. calciatore dotato di grande personalità e ancora abbastanza giovane.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 13.59 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Donnarumma - La Presse

Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato di calciomercato in una intervista alla Gazzetta dello Sport e del suo passato al Milan: "La Premier League era un sogno allora come oggi e spero sia una realtà domani. Al Milan l'esordio in Champions a 16 anni, ma volevano gente pronta". Il suo rendimento con l'Atalanta lo ha fatto diventare oggetto dei desideri dei grandi club italiani, ma non solo: "Il mio agente e Galliani si sono fatti delle gran litigate in passato, ma mi hanno lasciato libero di crescere altrove". Grande riconoscenza per Gianpiero Gasperini: "Tra 10 anni dirò: Gasperini mi ha fatto diventare Cristante. Per lui dimostare che i giovani possono e devono giocare è una specie di missione. Poi all'Atalanta c'è la cultura della pazienza. Qui ho avuto una sensazione mai provata prima, neanche al Milan e al Benfica: far parte di un progetto". (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

FUTURO DONNARUMMA

La permanenza al Milan di Donnarumma è tutt’altro che certa. Difficile se non impossibile che Gigio faccia le valigie già a gennaio, ma durante il calciomercato estivo tutto potrebbe succedere. Molto dipenderà da come chiuderà la stagione il rossonero, e se il ritorno sarà simile all’andata, a quel punto il Milan sarà fuori dalla Champions League e probabilmente anche out dall’Europa minore. Si renderanno quindi necessarie delle cessioni importanti, come preventivato più volte dall’ad Fassone, e in cima alla lista dei partenti vi sarebbe proprio il 18enne portiere di cui sopra. Tante le big che lo vogliono, a cominciare dalla Juventus, che già in passato ha mostrato apprezzamenti nei confronti del gioiellino della nazionale. Del resto Donnarumma è considerato quasi all’unanimità l’erede di Buffon, e la Vecchia Signora vorrebbe appunto puntare sul rossonero per sostituire il suo capitano. Molto dipenderà proprio da quest’ultimo, che nelle ultime giornate ha fatto capire di non essere certo del suo ritiro: appuntamento quindi ai caldissimi mesi estivi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GATTUSO COCCOLA BONUCCI

Bonucci è l’assoluto protagonista delle cronache di casa Milan degli ultimi giorni. Il capitano rossonero è stato infatti accostato alle principali big europee, a cominciare da Chelsea, Manchester City e Barcellona. Rumors che sono stati amplificati ancor di più dalla recente foto del centrale difensivo con i vecchi compagni della Juventus, serata in cui sarebbe intercorsa una telefonata con Antonio Conte. A smentire tali voci, seppur in maniera indiretta, ci ha pensato il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, che nella conferenza stampa pre-Atalanta ha parlato così del proprio giocatore: «È sempre il primo a mettere la faccia di fronte ai problemi, non si tira indietro, è un esempio per tutti gli altri. Parlo ogni giorno con lui. Non trovo niente di strano in quella fotografia. Fa rumore soltanto perché è arrivata dopo una sconfitta con il Verona. Nessuno mi ha detto che tra un po’ non ci vedremo più. A oggi è uno dei giocatori che fa di tutto per risolvere i problemi, si assume le responsabilità. È un giocatore seguito da tutti gli altri, importantissimo». Ringhio non vede quindi segnali di rottura in Bonucci: la storia rossonera è destinata, almeno per ora, a continuare. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

RISPUNTA DEMIRBAY

Il Milan nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe tornare su un obiettivo che in passato è stato molte volte associato al nome del club. Pare infatti che l'obiettivo sia quello di arrivare a prendere un centrocampista di grande qualità come Kerem Demirbay dell'Hoffenheim. Il ragazzo è molto duttile e può giocare in diverse posizioni del campo dal trequartista alla mezzala fino all'esterno. Rapido e dotato di un grande piede ha dimostrato di essere calciatore affidabile e che può diventare un punto di riferimento della squadra di Gennaro Ivan Gattuso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare però che non sarà facile raggiungere un accordo nella sessione di gennaio. Più possibile invece che il Milan possa andare sul calciatore in maniera importante nel calciomercato di gennaio. Demirbay dal canto suo sarebbe davvero molto felice di venire a giocare nel calcio italiano.

GENOA SU LOCATELLI

L'esplosione della scorsa estate di Manuel Locatelli aveva stupito tutti, ma in questa stagione il ragazzo ha trovato poco spazio a causa dell'acquisto sul calciomercato di Lucas Biglia. Al momento dietro all'argentino c'è Riccardo Montolivo che fa scivolare Locatelli in seconda battuta. Tanto che sta maturando l'idea di andare a cederlo in prestito nel calciomercato di gennaio. Secondo Calciomercato.com sarebbe arrivata la richiesta del Genoa che cerca un centrocampista importante per rinforzare il centrocampo. Manuel Locatelli è un regista dotato di grande personalità, abile a giocare la palla e in grado di cambiare passo in maniera immediata. Locatelli è un ragazzo che esploderà sicuramente, di certo il Milan ha capito che cederlo in prestito per farlo giocare sarà la soluzione adatta e migliore per farlo crescere e fargli acquistare continuità per poi ritornare dalla porta principale.

© Riproduzione Riservata.