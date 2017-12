Calciomercato Napoli/ News, ipotesi prestito per Machach (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultima notizia legata al mondo azzurro: il portiere lusitano Rui Patricio vuole assolutamente vestire la maglia dei campani, è pronto il post Pepe Reina.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 13.42 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, De Laurentiis - La Presse

In una intervista rilasciata ai microfoni di Tutonapoli, l'esperto di calciomercato Rai, Ciro Venerato, ha commentato l'affare Machach, in arrivo al Napoli a parametro zero: "Il 3 gennaio arriverà a Castel Volturo. Sarri vuole dargli un'occhiata prima di farlo partire, ma credo che alla fine Chievo, Carpi o Benevento potrebbero valorizzarlo a gennaio". Dunque il nuovo acquisto azzurro dovrebbe farsi le ossa altrove, per poi essere valutato in via definitiva il prossimo giugno. In questa sessione di riparazione quindi non ci saranno grossi scossoni. Lo ha fatto intendere lo stesso presidente De Laurentiis, in conferenza stampa: "Oggi, col recupero di Milik e Ghoulam e l'arrivo di Inglese, dobbiamo stare attenti, guardate per esempio come sta crescendo Mario Rui oppure Ounas che piace molto a Sarri, un grande maestro". (Jacopo D'Antuono)

PARLA L'EX MONTERVINO

Servono acquisti in occasione del calciomercato di gennaio. E’ questo in estrema sintesi il pensiero dell’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, intervenuto in queste ore presso i microfoni di TMW Radio. Secondo l’ex calciatore, il club partenopeo dovrà intervenire il mese prossimo se vorrà continuare a lottare per lo scudetto, evitando così di gettare al vento una stagione fin qui positiva, salvo l’eliminazione dalla Champions League: «Il mercato di gennaio del Napoli? Si deve comprare in maniera giusta, ma deve fare acquisti – spiega Montervino - il Napoli è in condizione di fare operazioni per poter lottare per lo Scudetto fino all’ultima giornata. Spesso a gennaio si fanno degli acquisti che non rendono, ma mai come in questo momento il Napoli ha bisogno di acquisti. Acquisti che saranno costosi, perché se a Sarri dai un grande giocatore, in poco tempo saprà integrarsi con gli altri ed il gap con la rivali per il titolo si riduce». In attacco arriverà sicuramente Roberto Inglese, già di proprietà e parcheggiato al Chievo, mentre sulla fascia mancina potrebbe arrivare un nuovo giocatore per sostituire l’infortunato Ghoulam, anche se il patron De Laurentiis, in una recente uscita, ha fatto capire di voler puntare su Mario Rui. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DE LAURENTIIS SUL MERCATO DI GENNAIO

Torna a parlare il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e lo fa a margine della presentazione della mostra “Il Napoli nel mito-storie, campioni e trofei mai visti”. Il numero uno del club partenopeo si è soffermato sul calciomercato, e come al solito, le dichiarazioni rilasciate non sono banali. De Laurentiis fa chiaramente capire come a gennaio la società non interverrà solo per il gusto di spendere: «Da noi sono passati Quagliarella, Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens, Insigne – spiega - di storia in dieci anni ne abbiamo scritta parecchia. Non abbiamo vinto lo scudetto, chiedo scusa, ma mi sono stancato di questa cazzate del “chi compri?». Poi, soffermandosi più nel dettaglio, ha ammesso: «Recupereremo Milik e Ghoulam, arriverà Inglese. Dobbiamo stare attenti, guardate per esempio come sta crescendo Mario Rui oppure Ounas che piace molto a Sarri, un grande maestro. Mi dicono di cacciare i soldi, ma io ne ho cacciati tanti e continueremo a cacciarli ma con intelligenza. Il Napoli se la deve giocare alla grande, ma bisogna anche avere la capacità di avere i bilanci in ordine». Arriverà Inglese quindi, poi per il resto bisognerà capire cosa succederà, anche perché sulla fascia mancina è pesante l’assenza di Ghoulam, ma ADL sottolinea la crescita di Mario Rui e Ounas, che giocano proprio su quella corsia: sarà un gennaio senza botti a Napoli? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

RUI PATRICIO VUOLE GLI AZZURRI

A Napoli si sta pensando al post Pepe Reina anche se il discorso sarà rimandato al calciomercato dell'estate prossima. Secondo quanto riportato da Rai Sport pare che Rui Patricio stia spingendo con lo Sporting Lisbona per raggiungere il club azzurro. Calciatore d'esperienza e di grande affidabilità rappresenterebbe il profilo ideale per difendere la porta della squadra di Maurizio Sarri. Nato a Marrazes il 15 febbraio 1988 è cresciuto nelle giovanili del club biancoverde del quale dal 2006 è diventato un pilastro arrivando a collezionare quasi 300 presenze. Questo gli ha permesso nel tempo di diventare l'estremo difensore della nazionale portoghese. L'ultimo successo è arrivato con la conquista della medaglia d'ora agli Europei di calcio dell'estate del 2016. Dopo tanti anni in patria però ora il sogno di Rui Patricio potrebbe coincidere con quello della squadra partenopea di Aurelio De Laurentiis.

INGLESE VIRA SUL SUO FUTURO

Si parla molto meno di Roberto Inglese in ottica Napoli negli ultimi giorni con il calciomercato di gennaio che si sta decisamente avvicinando. Il club allenato da Maurizio Sarri ha l'emergenza di puntare su un attaccante dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik con il calciatore del Chievo Verona che è già stato acquistato in estate e lasciato in prestito per giocare con la maglia dei clivensi. Il calciatore ha parlato a Sky Sport ieri dopo la partita contro il Bologna che ha visto i suoi perdere in maniera brusca. Il calciatore ha sottolineato in merito al Napoli: "Per adesso sono totalmente concentrato sul Chievo. Manca ancora una partita per chiudere l'anno. Ce la voglio mettere tutta". Al momento ovviamente Roberto Inglese non si sbilancia, ma nel calciomercato di gennaio si potrebbe muovere qualcosa nuovamente. Non è escluso poi che Milik stesso sia girato in prestito proprio ai clivensi per recuperare del tutto la sua forma migliore.

