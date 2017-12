Calciomercato Roma/ News, Under via in prestito? Potrebbe rientrare nell'affare Berardi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Mattia Darmian rimane ancora in cima alle preferenze di Monchi per rinforzare la difesa della squadra di Eusebio Di Francesco.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.30 Matteo Fantozzi

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Leggo, la Roma sarebbe al lavoro con Sassuolo per il prestito di Cengiz Under. Il giovane attaccante turco non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione e potrebbe partire, magari rientrando nell'affare Domenico Berardi, un giocatore che Di Francesco stima tantissimo e che vorrebbe allenare ancora. L'attuale tecnico dei giallorossi, infatti, farebbe follie per averlo a disposizione. Non sembra essere dello stesso avviso, invece, il direttore sportivo Monchi che ha frenato ogni voce: "Domenico Berardi alla Roma? Noi abbiamo bravi giocatori in quel ruolo. Oggi abbiamo una squadra pronta e non ci serve nessuno in quel ruolo".

IL FUTURO DI PELLEGRINI

Sono tanti i gioielli di casa Roma, fra cui il giovane Luca Pellegrini. Il classe 1999 fa parte della Primavera, e qualche volta viene convocato anche in prima squadra. Il problema è che lo stesso ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, e stando alle ultime indiscrezioni circolanti, sulle sue tracce vi sarebbe la Juventus. Pare infatti che l’amministratore delegato Beppe Marotta stia cercando di capire se sia possibile o meno assicurarsi questo giovane calciatore capace di occupare qualsiasi ruolo sulla fascina mancina, da quello di terzino, passando per il centrocampista interno, fino all’esterno d’attacco. Un giocatore quindi molto simile ad un altro giallorosso come Florenzi, che ovviamente farebbe molto comodo ai campioni d’Italia in carica. Pellegrini, 18 anni compiuti lo scorso mese di marzo, è assistito da Mino Raiola, che con la Juventus è senza dubbio in buoni rapporti visto anche il recente caso Pogba: sono attese novità a riguardo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

EMERSON PALMIERI: CESSIONE GIA' SCRITTA?

Potrebbero proseguire anche nelle prossime due sessioni di calciomercato, le cessioni dolorose in casa Roma. Dopo le partenza di Salah, Rudiger e Paredes, da Trigoria potrebbero fare le valigie altri giocatori di qualità. Tutti gli indizi portano al terzino sinistro brasiliano Emerson Palmieri, giocatore che è tornato da poco a calcare il prato verde dopo il lungo stop in seguito all’infortunio al ginocchio. Stando a quanto scrive il quotidiano La Repubblica, l’idea della Roma è quella di fare cassa per proseguire a sistemare il bilancio, ed è per questo che Emerson Palmier verrà ceduto quasi sicuramente, a fronte di un assegno da circa 20/25 milioni di euro. I tifosi della Roma sono ovviamente già preoccupati, anche perché sulle tracce del sudamericano vi sono alcune società italiane, a cominciare dalla Juventus, che in passato si è già assicurata Miralem Pjanic dai capitolini, e che per la sessione estiva punta anche Strootman, Manolas e Nainggolan. Ma si sa che nel calcio moderno l’aspetto economico viene prima di quello sportivo, e se la Vecchia Signora si presenterà a Trigoria con l’assegno giusto… (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DI VAIO BLOCCA VERDI

Sono tanti i gioielli italiani nel mirino delle big della Serie A. Fra questi vi è anche Simone Verdi, attaccante di proprietà del Bologna, che dopo anni di gavetta è esploso definitivamente. Il ragazzo di scuola Milan sta sorprendendo tutti a suon di grandi prestazioni, e sono molte le squadre a lui interessate. Fra queste vi è anche la Roma, che punta a migliorare la propria rosa con l’innesto di nuovi talenti, meglio se appunto italiani. La cessione del rossoblu non sembra però fattibile in ottica calciomercato di riparazione di gennaio, come ha fatto chiaramente capire nelle scorse ore il club manager del Bologna, Marco Di Vaio. Uscendo allo scoperto per parlare del futuro del proprio giocatore, ha infatti ammesso: «La volontà nostra è di fare bene in questo campionato, migliorando la classifica dello scorso anno. E se vogliamo farlo non possiamo pensare di farlo senza di lui». Oltre alla Roma, Verdi piace molto anche a Napoli, Juventus e Inter. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DARMIAN PER LA CORSIA MANCINA

La Roma vuole rafforzarsi in difesa nella sessione di calciomercato di gennaio. L'infortunio di Rick Karsdorp sicuramente è un ko pesante che lascia Eusebio Di Francesco con il solo Bruno Peres disponibile come difensore destro e Alessandro Florenzi alternativa credibile. Secondo quanto riportato da Leggo pare che il direttore sportivo spagnolo Monchi abbia messo nel mirino Mattia Darmian. Il terzino italiano del Manchester United è in rottura con Josè Mourinho che praticamente non o fa mai giocare. Il terzino è un giocatore di grande affidabilità e che ovviamente conosce bene il nostro campionato dove ha vestito la maglia del Torino, meritandosi la chiamata della nazionale oltre anche a quella del club inglese. La Roma lavora poi anche sulla corsia sinistra dove se dovesse partire Emerson Palmieri, nel mirino di Inter e Juventus, potrebbe arrivare Antonio Barreca che anche lui nel Torino è esploso in Serie A.

UNDER IN PRESTITO AL SASSUOLO

Cengiz Under ha fallito l'ultima chiamata con la maglia della Roma nella gara di Coppa Italia contro l'Inter. Il calciatore turco sarà quindi ceduto in prestito nella sessione di calciomercato di gennaio per andare a dimostrare di essere quel talento che tutti hanno descritto nel momento dell'acquisto. Leggo sottolinea che il Sassuolo potrebbe decidere di provare l'affondo per andare a prendere proprio il calciatore turco. Potrebbe essere anche una prima tappa per andare poi successivamente a prendere Domenico Berardi. L'esterno offensivo del Sassuolo infatti è un pallino di Eusebio Di Francesco che proprio al Sassuolo l'ha lanciato. Berardi è stato nel mirino di squadre importanti come Juventus e Napoli, rimanendo alla fine sempre e comunque in neroverde. Staremo a vedere se magari nella trattativa per portare Under al Sassuolo sarà inserita qualche clausola per portare Berardi in futuro nella capitale.

