CALCIOMERCATO INTER/ News, Pastore: contatti con i nerazzurri e Sabatini è un amico (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.28 Jacopo D'Antuono

Calciomercato Inter, Spalletti - Lapresse

Continuano le voci di calciomercato che vedono accostato Javier Pastore all'Inter. Ad alimentare le voci ci ha pensato lo stesso Flaco in un'intervista a Mundo Deportivo dove ha sottolineato: "Il mio agente ha avuto dei contatti con l'Inter, ma senza raggiungere un accordo. L'Inter è un club che mi piace e se dovessi lasciare il Paris Saint German tornerei in Italia. Il direttore tecnico Walter Sabatini è quello che mi ha portato a Palermo. E' un amico e perciò parliamo spesso insieme, ma non c'è niente di più. Ho letto che avrei già detto addio ai miei compagni qui, ma è una bugia. Ho sempre pensato a fare il massimo per il Psg. Nelle ultime partite poi ho giocato molto e sono felice di questo". Sicuramente le voci continueranno ancora nella sessione di calciomercato di gennaio che si sta per aprire. Staremo a vedere cosa ne penseranno i due club. (agg. di Matteo Fantozzi)

SPALLETTI PARLA DI MERCATO

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato di calciomercato ai microfoni di Radio Rai, dopo la sconfitta subita in campionato dalla formazione nerazzurra contro il Sassuolo. Questo il suo pensiero sulle strategie del club in ottica di gennaio: "Se capita qualcosa che potremo andare a prendere ci faremo trovare pronti. Però non abbiamo assolutamente bisogno di quello per centrare l'obiettivo". Concetti che mister Spalletti ha ribadito anche a Sky Sport, dove ha avuto modo di commentare la prestazione dei suoi ragazzi con gli emiliani: "Abbiamo pagato a caro prezzo alcuni episodi della partita, oltre quello che era il costo della situazione. Con i cross e il gioco sugli esterni abbiamo fatto tanti punti: è una nostra qualità e la nostra caratteristica. Se non si fa gol è poco, se lo si fa è la qualità fondamentale. Abbiamo le carte in regola per arrivare dove ci siamo detti, possiamo sopperire anche a qualche episodio contro".

