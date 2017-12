Calciomercato Juventus/ News, van Dijk in vendita e i bianconeri ci pensano (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.

24 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri - La Presse

Nella sessione di calciomercato di gennaio la Juventus potrebbe anche decidere di fare qualcosa in difesa. Tra i nomi che circolano c'è quello di Virgil van Dijk che i bianconeri avevano già cercato l'estate scorsa prima di arrivare a Benedikt Howedes preso in prestito dallo Schalke 04. Il ragazzo è stato messo fuori dai convocati per la gara contro l'Huddersfield. Ne ha parlato Mauricio Pellegrino, che ha gettato acqua sul fuoco a Sky Sports Uk: "van Dijk fuori? Ho preso la migliore decisione per la partita. Abbiamo tanti impegni questa settimana e ho scelto così. Si sta allenando bene e dovevo pensare alle prossime sfide". Staremo a vedere se i bianconeri che potrebbero decidere di puntare su un calciatore importante per il reparto difensivo. Attenzione però anche al Manchester City che segue con attenzione il difensore classe 1991 di Breda. Cresciuto in Olanda con tra Willem II e Groningen è poi esploso nel Celtic. L'ha portato in Premier League proprio il Southampton nell'estate del 2015.

20 MILIONI PER EMERSON PALMIERI

La Juventus continua a seguire con grande attenzione il terzino sinistro della Roma Emerson Palmieri. Il calciatore brasiliano era stato vicino ai bianconeri nella primavera scorsa, poi però l'infortunio al ginocchio ha bloccato tutto. La Roma ha deciso così di trattenerlo, per farlo recuperare. Dopo essersi ripreso l'ex Palermo si è trovato chiuso però dall'arrivo di Aleksander Kolarov. Questo potrebbe far prendere una strada diversa a Emerson Palmieri che potrebbe dare una mano anche ai giallorossi di sistemare il bilancio. Secondo quanto riportato da La Repubblica pare che i bianconeri siano pronti a tirare fuori ben venti milioni di euro per andare a prendere questo interessante calciatore già a gennaio. Così i sei volte campioni d'Italia potrebbero prendere la decisione importante di lasciar partire Alex Sandro che sembra destinato a volare in Premier League dove lo cercano Manchester United e Chelsea.

