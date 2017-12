CALCIOMERCATO MILAN/ News, ora sono i tifosi che vogliono la cessione di Donnarumma (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nel mirino c'è il centrocampista Dembele. Attenzione alla concorrenza dell'Everton, pronto a soffiarlo ai meneghini.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.08 Jacopo D'Antuono

Calciomercato Milan, Gattuso - La Presse

Il Milan vive un momento di confusione totale, reduce da due brutte sconfitte contro Verona e Sassuolo. Sul banco degli imputati è salito anche Gigio Donnarumma autore di un clamoroso errore che ha portato al gol dell'ex di Bryan Cristante. E' così che il pubblico dopo aver sentito parlare tanto della volontà del calciatore di andarsene per trovare una squadra che possa regalare maggiori sicurezze ha deciso di iniziare una protesta nei confronti del calciatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che proprio Donnarumma sia finito nel mirino della curva che ora chiede la sua cessione. Il portierone ha deciso di non andare verso la curva per chiedere scusa ai tifosi della prestazione, ma ha solo alzato un braccio e salutato dirigendosi poi nel tunnel verso gli spogliatoi. La cessione ora sembra una formalità e resta da decidere se completarla a giugno o gennaio. (agg. di Matteo Fantozzi)

Concorrenza Everton per Dembele

Nei giorni scorsi il giornalista sportivo Alfredo Pedullà aveva parlato dell'interesse del Milan per Moussa Dembele del Tottenham. Secondo quanto riferito dal famoso volto di Sportitalia, i rossoneri sarebbero a caccia di occasioni sul calciomercato. Una di queste è rappresentata proprio dal centrocampista classe 1987. Gli inglesi, considerata la situazione contrattuale del giocatore (in scadenza), sarebbero pronti a trattare la cessione, malgrado la resistenza di Pochettino che vorrebbe trattenerlo e averlo ancora a disposizione. Nelle ultime ore, oltretutto, è sorta una nuova complicazione per il Milan. Secondo quanto svelato da calciomercato.com, infatti non sono solo i meneghini sono sulle tracce del giocatore del Tottenham, ma anche l'Everton. I Toffees sono pronti a fare sul serio per aggiudicarsi il centrocampista. Chi la spunterà?

