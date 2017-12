CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, l'agente di Giaccherini vuota il sacco: al Chievo anche subito! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 12.56 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Matteo Darmian - La Presse

Nella sessione di calciomercato di gennaio il Napoli potrebbe decidere di effettuare anche qualche cessione. Sono diversi infatti i calciatori che non trovano spazio e vogliono andare a giocare magari anche in club di minore prestigio. Tra questi c'è Emanuele Giaccherini reduce da una gara da titolare in Coppa Italia contro l'Udinese, ma troppo spesso rimasto seduto in panchina senza la possibilità di entrare nemmeno a gara in corso. Di questo ha parlato il suo agente Furio Valcareggi ai microfoni di TuttoMercatoWeb, sottolineando: "Di questi tempi l'anno scorso portai al Napoli due squadre che volevano Giaccherini e cioè la Roma e la Juventus. Gli azzurri lo consideravano incedibile. Ora però Giaccherini è il ventisettesimo cambio e si dovrà trovare una soluzione che accontenti tutti. Anche il Napoli sarà concorde con me. Il problema di Emanuele Giaccherini è che guadagna bene, ma si può risolvere tutto. Emanuele è un giocatore dal grande rendimento e in panchina è un fenomeno. Non c'è un allenatore che lo bocci. Chievo Verona? Ci andremmo anche domani mattina". Sicuramente Giaccherini potrebbe essere un'arma importante nelle mani di Maurizio Sarri che però continua a non prenderlo in considerazione. (agg. di Matteo Fantozzi)

15 MILIONI PER DARMIAN

Il Napoli potrebbe decidere di fare un colpo importante nella sessione di calciomercato di gennaio quando si andrà a trovare un terzino per sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam. L'algerino infatti starà fuori per tutta la stagione e Maurizio Sarri ha bisogno di un calciatore da alternare a Mario Rui che viene anche lui da un lungo stop. Secondo quanto riportato da Il Mattino pare che Aurelio De Laurentiis sia pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per andare a prendere Matteo Darmian dal Manchester United. Il calciatore è ormai fuori dai giochi per José Mourinho che lo usa col contagocce e il ragazzo sarebbe molto felice di tornare in Italia dopo diverse stagioni in Premier League. Attenzione però perché su Matteo Darmian ci sono anche la Juventus e la Roma che se la devono vedere rispettivamente con le grane Alex Sandro e Rick Karsdorp. Sarà importante capire anche quale sarà la decisione del calciatore che ha voglia soprattutto di giocare.

IN TRE PER SOSTITUIRE REINA

Continuano ad essere importanti le voci che vedono il Napoli attento sul calciomercato per andare a prendere un estremo difensore molto importante per sostituire Pepe Reina. Lo spagnolo va in scadenza di contratto e la fine della sua storia d'amore con il club azzurro nonostante i tifosi sognino qualcosa di diverso. Intanto però la società deve pensare assolutamente al suo erede. Il Mattino fa ancora tre nomi importanti che ormai circolano da diverso tempo. Il primo è Geronimo Rulli della Real Sociedad che sembra essere quello che piace di più alla società. Il secondo invece si è proposto ed è Rui Patricio dello Sporting Lisbona, calciatore affidabile e rappresenta l'usato sicuro. Il sogno irrealizzabile rimane Mattia Perin che a Genova si trova benissimo e che difficilmente verrà ceduto se non per una cifra da considerarsi irrinunciabile. Staremo a vedere se gli azzurri decideranno di investire su di lui.

