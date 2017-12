CALCIOMERCATO ROMA/ News, Florenzi pronto al rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie sul mondo giallorosso: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 12.22 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Tra i lati positivi di Juventus-Roma c'è stato Alessandro Florenzi che non ha mollato mai nonostante abbia incontrato anche qualche difficoltà in fase difensiva a contenere la coppia formata da Mario Mandzukic e Alex Sandro. Nonostante questo a pochi minuti dalla fine ha rischiato di fare uno scherzetto ai bianconeri non da poco, colpendo una clamorosa traversa. E' stato anche sfortunato perché il rimbalzo non lo ha favorito quando poi avrebbe potuto accomodare il pallone in fondo al sacco a porta sguarnita. Il calciatore della nazionale italiana è anche protagonista del calciomercato visto che continua ad essere corteggiato proprio dalla Juventus. La Roma però non ha nessuna intenzione di privarsi di quello che è un pezzo forte della rosa di Eusebio Di Francesco e anche un giocatore in grado di proseguire la tradizione di romani all'interno dello spogliatoio. La Gazzetta dello Sport parla di un accordo vicino per il rinnovo proprio tra Florenzi e la Roma col calciatore che sarebbe pronto a prolungare un contratto in scadenza nell'estate del 2019. (agg. di Matteo Fantozzi)

RIMPIANTI PER I TRE EX ORA ALLA JUVE

La sconfitta di ieri della Roma all'Allianz Stadium aumenta i rimpianti per delle cessioni che sul calciomercato non hanno portato introiti straordinari e che con la maglia della Juventus continuano ad essere decisivi. Partiamo dalla difesa dove la Roma ha ceduto qualche anno fa Medhi Benatia. Il centrale marocchino è stato venduto al Bayern Monaco che dopo un anno di più bassi che alti è tornato in Italia per vestire la maglia dei bianconeri. Un gol e una partita straordinaria se non fosse per quell'errore che lancia verso la porta Patrick Schick a pochi minuti dalla fine. Un errore su cui è diventato fondamentale però un altro calciatore ceduto dalla Roma e cioè Szczesny. L'estremo difensore è tornato all'Arsenal dopo due anni di prestito pochi mesi fa, poi i Gunners l'hanno ceduto alla Juventus. Il portiere polacco almeno in due occasioni è stato decisivo. Come non pensare poi a Miralem Pjanic, regista e padrone del centrocampo bianconero unico a fare il viaggio diretto da Roma a Torino. Tre calciatori che adesso avrebbero fatto comodo e che non hanno portato certo a guadagni stratosferici.

MONCHI: GENNAIO? STIAMO BENE COSÌ

Il calciomercato di gennaio ormai è a un passo, tra una settimana le squadre del campionato italiano potranno provare a rinforzarsi in vista del girone di ritorno. La Roma sembra incompleta soprattutto sulla corsia destra dove ha perso Rick Karsdorp per un brutto infortunio. Alla fine di Juventus-Roma ha parlato il direttore sportivo spagnolo della Roma, Monchi, che ha negato la necessità di dover andare per forza a rinforzare il reparto arretrato. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Per adesso non pensiamo al calciomercato. Siamo contenti con i giocatori che abbiamo". Ovvio che le parole del direttore sportivo giallorosso possano essere anche solo di facciata, nonostante questo è chiaro che potrebbe essere utile andare a prendere qualche giocatore in grado di rinforzare una squadra al momento incompleta in diversi reparti. Staremo a vedere poi cosa ci dirà il mese di gennaio.

© Riproduzione Riservata.