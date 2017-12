Calciomercato Inter/ News, attenzione al Liverpool su de Vrij (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino dovrà fare molta attenzione al Liverpool nella caccia al prossimo svincolato Stefan de Vrij.

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Stefan de Vrij - La Presse

L'Inter dovrà fare molta se vorrà arrivare a Stefan de Vrij nella sessione estiva di calciomercato. Il difensore olandese della Lazio va in scadenza di contratto a giugno e da febbraio si può accordare liberamente con chiunque vuole. Giocatore di grande forza fisica e anche giovane sarebbe davvero un colpo molto importante. Secondo quanto riportato dal Sun però l'Inter si dovrebbe guardare con grande attenzione dal Liverpool che sarebbe addirittura pronto a offrire quaranta milioni di euro per arrivare al calciatore. Numeri che renderebbero impossibile a Claudio Lotito di rifiutare anche per via proprio della scadenza del contratto. La fila di squadre per il centrale olandese però è sterminata perché si parte dal Milan per arrivare ad Atletico Madrid e Manchester United. Staremo a vedere se il calciatore deciderà anche di accettare di andare a giocare nel campionato inglese.

Il MANCHESTER UNITED MOLLA PERISIC

Il Manchester United a lungo ha seguito Ivan Perisic nella sessione estiva di calciomercato. Il calciatore croato è rimasto in nerazzurro, senza mai fare pressioni per lasciare la squadra meneghina. Secondo quanto riporta però il Daily Stare pare però che la squadra di Josè Mourinho avrebbe mollato il calciatore per arrivare a Justin Kluivert, figlio di Patrick, e talento in grande ascesa che gioca nell'Ajax. Staremo a vedere se davvero lo United mollerà Perisic, che è un calciatore di assoluta affidabilità ma che per Luciano Spalletti è sicuramente un giocatore inamovibile. Di certo sarà molto importante la volontà del ragazzo che dopo aver giocato in Bundesliga e Serie A potrebbe avere anche voglia di andare a giocare in Premier League. I nerazzurri però hanno anche la possibilità di proporre un rinnovo e magari adeguamento al calciatore in questione.

