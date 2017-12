Calciomercato Juventus/ News, van Dijk si offre ma i bianconeri preferiscono tenersi Rugani (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrale del Southampton Virgil van Dijk pare che si sia proposto, ma la società preferisce tenere Daniele Rugani.

26 dicembre 2017

Continuano le voci di calciomercato legate al possibile arrivo a Torino di Virgil van Dijk. Il centrale del Southampton infatti secondo SportMediaset si sarebbe proposto alla Juventus trovando però una porta chiusa. Il club sei volte Campione d'Italia aveva cercato il calciatore prima di andare a prendere in prestito il tedesco Bendikt Howedes dallo Schalke 04. I bianconeri però al momento hanno trovato il loro equilibrio in difesa e non hanno intenzione di ritoccare il reparto in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Questo perché a va Dijk preferiscono la forza fisica e l'esplosività di Daniele Rugani. Con l'esplosione di Medhi Benatia il centrale cresciuto nella Primavera sembra sparito dalla circolazione, ma rimane comunque un calciatore in cui la Juventus crede molto. Senza escludere poi l'arrivo nella prossima estate di Mattia Caldara. Anche Virgil van Dijk sarebbe troppo, per lui al momento non c'è spazio.

L'ARSENAL CI PROVA PER BENATIA

La vita di Medhi Benatia alla Juventus è completamente cambiata da un mese a questa parte. Nell'inizio di questa stagione il marocchino, come tutta la difesa bianconera, sembrava in grande difficoltà. Nelle ultime partite però è letteralmente cambiato, dando peso specifico al reparto che non prende gol da otto partite. Decisivo contro la Roma anche con un gol è il protagonista di questo fine 2017. Secondo quanto riporta SportMediaset su di lui sarebbe piombato l'Arsenal, pronto a offrire ben quaranta milioni di euro, ma trovando la porta chiusa da parte dei bianconeri che non hanno nessuna intenzione di privarsi di lui. I Gunners continuano a lavorare in casa Juventus, visto che non di recente si è parlato anche della possibilità di veder passare Daniele Rugani proprio all'Arsenal. Difficile pensare che nella sessione di calciomercato di gennaio possa veder partire calciatori dalla Juventus soprattutto di questa importanza.

