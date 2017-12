Calciomercato Milan/ News, duello con lo United per il figlio di Kluivert (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: duello per arrivare al figlio di Patrick Kluivert, Justin, con José Mourinho che lo vuole al Manchester United.

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Patrick Kluivert - La Presse

Il Milan ha messo nel mirino il figlio di Patrick Kluivert, Justin, che in passato aveva giocato con la maglia proprio del club rossonero. Secondo Mundo Deportivo però sul giovane talento dell'Ajax ci sarebbe il fortissimo pressing del Manchester United con José Mourinho che lo segue da molto tempo. Nato a Zaandam il 5 maggio del 1999 il ragazzo è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax e rispetto al padre è un calciatore molto diverso visto che è un esterno d'attacco e non una punta centrale. Rapido e dotato di grande passo ha già esordito da giovanissimo con la maglia della nazionale Under 21 dell'Olanda. Patrick Kluivert ha giocato con il Milan nella stagione 1997/98 dopo che era esploso proprio nella squadra dei lancieri. Staremo a vedere se Justin Kluivert ripercorrerà la strada del padre anche se c'è da dire che a questi non andò proprio come pensava con la squadra meneghina.

REPICE CRITICA L'ACQUISTO DI CALHANOGLU

L'acquisto di calciomercato della passata estate del Milan più criticato è stato senza dubbio Hakan Calhanoglu. Questo perché il turco è arrivato senza un preciso progetto tattico visto che un trequartista non era un ruolo fondamentale per la squadra prima di Vincenzo Montella e ora di Gennaro Ivan Gattuso. Ne ha parlato a MilanNews.it la nota voce di Radio Rai Francesco Repice che ha sottolineato: "Calhanoglu è uno di quei calciatori che sono belli da vedere per i campionati non di primissimo piano. Sono calciatori abbastanza fini a sé stessi e impongono uno schieramento in campo molto particolare. Nessuno ora gioca più con il trequartista, è un calciatore sprecato. Nessun allenatore adesso si mette a rischio di giocare in inferiorità numerica tra le linee. Già da anni i trequartisti si sono adattati a fare le seconde punte, ma non è il caso di Calhanoglu. Lo posso definire un acquisto fantasioso e non adatto al calcio italiano".

