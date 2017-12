Calciomercato Napoli/ News: Inglese unico colpo di gennaio, a sinistra... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Roberto Inglese dovrebbe essere l'unico acquisto di gennaio visto che a sinistra Ghoulam pare recuperare molto velocemente.

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Roberto Inglese dovrebbe essere l'unico acquisto del calciomercato di gennaio del Napoli. Questo almeno secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il prestito della punta al Chievo Verona sarà interrotto per permettere a Maurizio Sarri di avere un'alternativa in più davanti. Si è parlato poi molto di un rinforzo in difesa con il Napoli che doveva sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam. Sempre secondo la rosea però il calciatore avrebbe recuperato talmente in fretta da non obbligare la società a prendere un difensore importante. Ghoulam ha tra l'altro rinnovato da poco il suo accordo con la società azzurra e sarebbe pronto a dimostrare a tutti di poter recuperare molto velocemente dal suo problema fisico. Ecco quindi perché Roberto Inglese potrebbe essere l'unico colpo di Aurelio De Laurentiis che vuole comunque dare un'alternativa in più davanti alla squadra azzurra.

CICIRETTI E YOUNES UNO ARRIVA A GENNAIO

Il Napoli ha praticamente in mano tre calciatori che arriveranno a zero nelle prossime sessioni di calciomercato. L'attaccante del Benevento Amato Ciciretti è in scadenza di contratto e arriverà probabilmente per partire ancora nella sessione della prossima estate. Machach invece è stato preso dalla lista degli svincolati e sarà girato subito in prestito. C'è poi l'ala sinistra dell'Ajax Amin Younes che dovrebbe lasciare i lancieri anche lui a parametro zero. Proprio quest'ultimo sembra essere quello che più probabilmente arriverà già nella sessione di calciomercato di gennaio. L'obiettivo di Aurelio De Laurentiis infatti è quello di rafforzare il reparto offensivo dove fino a questo punto della stagione Maurizio Sarri non ha potuto fare tante scelte, costretto a schierare titolare sempre e comunque Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Maria Callejon. Più Younes che Ciciretti anche perché quest'ultimo rimarrà al Benevento per provare una clamorosa corsa verso la salvezza.

© Riproduzione Riservata.