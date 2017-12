Calciomercato Roma/ News, Timo Werner per l'attacco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi ha messo nel mirino l'attaccante tedesco classe 1996 Timo Werner che gioca nei Red Bull Lipsia. Sarà il vice Dzeko?

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma non riesce a fare gol, è sicuramente questo il problema maggiore che sta riscontrando la squadra di Eusebio Di Francesco. Patrik Schick non si è ancora ambientato dopo aver superato comunque brillantemente diversi problemi fisici, mentre Edin Dzeko costretto a giocare sempre da titolare ha perso un po' di lucidità. Per questo nel calciomercato di gennaio potrebbe arrivare un altro calciatore di assoluto livello. Secondo Calciomercato.com pare che Monchi abbia messo nel mirino l'attaccante tedesco classe 1996 Timo Werner che gioca nel Red Bull Lipsia. La Roma però si deve sbrigare perché di lui si è accorto chi da anni monopolizza il calciomercato tedesco, il Bayern Monaco. Sarà molto importante capire dove vorrà giocare il ragazzo tedesco che potrebbe anche prendere la decisione di volare in Italia nella sessione di calciomercato di gennaio. Un acquisto che ridarebbe linfa anche a Edin Dzeko ultimo capocannoniere del calcio italiano.

VAN DE BEEK NEL MIRINO

Monchi si è dimostrato abile come è stato già in passato Walter Sabatini alla ricerca di giovani talenti per la Roma. In questa sessione di calciomercato di gennaio pare che i giallorossi possano puntare su un centrocampista classe 1997 dal sicuro avvenire come Donny van de Beek. Questi gioca con la maglia dell'Ajax e va in scadenza di contratto nel 2020. Su di lui c'è però il forte pressing del Tottenham con Mauricio Pochettino che da diverso tempo lo segue con attenzione. Van de Beek è un calciatore giovane e dotato di grande qualità che può giocare sia in mezzo al campo che poco più avanti. Cresciuto nella scuola olandese dei lancieri è uno dei calciatori più talentuosi di un momento non facile per la squadra olandese. Staremo a vedere se Monchi riuscirà a mettere le mani su van de Beek o dovrà cedere il passo a un Tottenham più pronto ad affrontare l'affare.

