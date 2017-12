Calciomercato Inter/ News, Spalletti chiama Oddo per Barak (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Luciano Spalletti chiama Massimo Oddo per arrivare all'esterno d'attacco dell'Udinese Antonin Barak che piace proprio a tutti.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Antonin Barak - La Presse

L'Inter vuole sul calciomercato di gennaio mettere a segno un colpo in mezzo al campo, questo è chiaro ormai da diverso tempo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l'obiettivo numero uno è diventato il calciatore dell'Udinese Antonin Barak in grado di giocare diversi ruoli da quello di interno fino all'ala e il trequartista. A segno con grande continuità su di lui ci sono tutti i grandi club del nostro calcio e non solo. Pare, sempre come riporta il portale, che il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti abbia contattato in prima persona Massimo Oddo per saperne di più sul calciatore a livello umano. Uno studio importante che potrebbe portare a capire se il ragazzo è un talento anche fuori dal campo. Per prenderlo servono circa venti milioni di euro con la possibilità che il club nerazzurro possa anche decidere di acquistare subito il calciatore e lasciarlo in prestito, con un sacrificio, fino a giugno all'Udinese stessa.

PASTORE CAMBIA IDEA?

Si è parlato a lungo della possibilità di vedere Javier Pastore passare all'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio. El Flaco rappresenta il profilo perfetto per Luciano Spalletti che cerca un trequartista talentuoso e che conosca bene il nostro campionato. L'argentino del Paris Saint German è esploso proprio in Serie A con la maglia del Palermo prima di volare in Ligue 1. Le cose però sembrano cambiate con Unai Emery che gli sta concedendo ultimamente molto più spazio. Tanto che l'ex rosanero a Psg Tv ha sottolineato: "Ho giocato ben tre partite di fila prima della sosta e sto prendendo ritmo. Non è facile rientrare nei meccanismi di gioco dopo che non scendi in campo con continuità per molto tempo. Ora che sto giocando mi diverto e la posizione in campo mi piace molto". Parole importanti che potrebbero far intuire un cambiamento di tendenza con il calciatore che pare pronto a rimanere ora al Psg con l'Inter spettatrice costretta, forse, a rinunciarvi.

