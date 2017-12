Calciomercato Juventus/ News: i bianconeri ci provano per Chiesa, ma la viola dice no (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: tentativo per Federico Chiesa della Fiorentina, la squadra viola però dice di no anche a Fabio Paratici e Beppe Marotta.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa - La Presse

Anche la Juventus si iscrive all'asta di calciomercato per Federico Chiesa, ma anche Beppe Marotta e Fabio Paratici trovano il muro issato dalla Fiorentina attorno al suo campioncino. Secondo quanto riportato da Rai Sport i bianconeri avrebbero provato un approccio per acquistare il calciatore nella sessione di calciomercato di gennaio, magari lasciandolo in prestito fino alla fine della stagione al club viola. La Fiorentina sa però di avere un campione nella sua rosa e che può scatenare l'estate prossima una vera e propria asta. Ha per questo deciso di rifiutare ogni offerta, aspettando che il prezzo del cartellino lieviti in maniera considerevole nei prossimi mesi. Va ricordato che sul calciatore c'è ormai da tantissimo tempo anche il Napoli di Maurizio Sarri che avrebbe voluto portare il calciatore in azzurro già nella sessione di calciomercato di gennaio per provare l'assalto a quello Scudetto che manca ormai da troppo tempo.

EVERTON IN VANTAGGIO PER TOSUN

Continua il lavoro degli osservatori della Juventus in Turchia sulle tracce di Cenk Tosun. L'attaccante sta facendo cose incredibili con la maglia del Besiktas, dimostrando di essere attaccante vero e in grado di spostare gli equilibri. Da tempo ormai si parla dei bianconeri di Torino sul calciatore del club campione di Turchia. Secondo quanto riportato però da Fanatik pare che l'Everton abbia compiuto un vero e proprio balzo in avanti nella caccia al giocatore. Il club inglese, che in estate ha ceduto Romelu Lukaku al Manchester United per una cifra folle, sarebbe pronto a investire ben venticinque milioni di euro per portare il calciatore nel calciomercato di gennaio in Premier League. Dal canto suo Tosun sarebbe davvero molto felice di andare a giocare in un campionato più importante della Superliga turca dove comunque è soddisfatto di recitare un ruolo da protagonista.

