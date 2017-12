Calciomercato Milan/ News, in Spagna sicuri: accordo con Pepe Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: in Spagna sono sicuri che ci sia l'accordo con Pepe Reina in vista della prossima stagione, mancano però le conferme ufficiali.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Pepe Reina - La Presse

Il Milan pare aver messo a segno il colpo di calciomercato per sostituire Gigio Donnarumma. Il portierino infatti si separerà sicuramente da un ambiente dove ogni tipo di rapporto è compromesso. E' così che i rossoneri devono trovare un nuovo estremo difensore che non faccia rimpiangere quello che rimane un talento inestimabile. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in Spagna sono sicuri che ci sia un vero e proprio accordo tra il Milan e Pepe Reina in vista della prossima stagione. Pare però che l'entourage del calciatore del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, abbiano fatto filtrare delle smentite su un presunto accordo. Nonostante questo il Milan rimane molto attento alla situazione anche se è consapevole che il calciatore si avvia a spingere trentasei candeline. Prima di andare a prendere Pepe Reina cercherà di capire quali sono i margini per sistemare la situazione con Donnarumma.

DUE CLUB TURCHI SU CALHANOGLU

L'avventura di Hakan Calhanoglu al Milan pare essere già conclusa. Il trequartista turco è stato acquistato troppo in fretta in estate, senza considerare che forse non c'era bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche. Per questo già nella sessione di calciomercato il ragazzo potrebbe partire anche per cercare di rientrare delle spese enormi fatte quest'estate con l'obiettivo Champions League al momento irraggiungibile. Secondo quanto riportato da SportBild pare che sul calciatore ci siano il Galatasaray e il Fenerbahce. Il calciatore potrebbe quindi decidere di tornare in patria dove praticamente non ha mai giocato. La sua carriera infatti è iniziata al Karlsruhe per poi passare all'Amburgo ed esplodere tra il 2014 e il 2017 con la maglia del Bayer Leverkusen dal quale il Milan l'ha acquistato l'estate scorsa per 22 milioni di euro. Staremo a vedere se verrà recuperata almeno una parte della cifra in questione.

