Calciomercato Napoli/ News, si lavora per anticipare l'arrivo di Ciciretti (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: si lavora per anticipare l'arrivo di Amato Ciciretti anche se c'è da convincere il Benevento e questo non sarà affato facile.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Amato Ciciretti - La Presse

Il Napoli ha messo le mani su Amato Ciciretti, esterno d'attacco del Benevento che arriverà a parametro zero alla fine del suo contratto nella prossima estate. Secondo quanto riportato da La Repubblica però pare che il club azzurro sia al lavoro per convincere il Benevento a cedere il ragazzo già nella sessione di gennaio. Maurizio Sarri si trova infatti in grande difficoltà in attacco dove dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik hanno giocato praticamente sempre Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Jose Maria Callejon. I tre si sono dimostrati alla fine poco lucidi, con le loro prestazioni che sono andate in calando dopo una prima grandissima parte di stagione. Difficile pensare che il Benevento possa lasciarlo partire, vista la situazione già complicatissima, anche se è vero che non sarebbe una cattiva idea fare una piccola plusvalenza piuttosto che perdere il calciatore a parametro zero.

TONELLI PIACE AL SASSUOLO

Il Sassuolo perderà Paolo Cannavaro, pronto a ritirarsi a stagione in corso dopo 19 anni di carriera e ben 4 in neroverde. Secondo quanto riportato da La Repubblica l'obiettivo numero uno del club azzurro dovrebbe essere Lorenzo Tonelli che da quando è arrivato a Napoli ha giocato veramente molto poco. Il calciatore è considerato da Maurizio Sarri l'ultima delle alternative al centro della difesa. Questo perché prima di lui non vengono solo i titolari Kalidou Koulibaly e Raul Albiol, ma anche Vlad Chiriches e Nikola Maksimovic. Il Sassuolo però non sta valutando solo lui per il calciomercato di gennaio. Piace infatti anche il centrale in esubero del Milan Gabriel Paletta che viene considerato altrettanto abile per prendere il posto di un calciatore che ha dato tanto alla squadra soprattutto dal punto di vista carismatico. Sicuramente però se non saranno gli emiliani sarà un altro il club che punterà su Lorenzo Tonelli, non intenzionato a rimanere altri sei mesi in panchina a guardare giocare gli altri.

© Riproduzione Riservata.