Calciomercato Roma/ News: dentro Badelj, fuori Gonalons (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi starebbe studiando un doppio colpo in mezzo al campo con l'arrivo di Milan Badelj e la cessione di Maxime Gonalons.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Milan Badelj - La Presse

Il direttore sportivo della Roma Monchi sta studiando un doppio colpo per il calciomercato di gennaio. Il primo in entrata dovrebbe essere Milan Badelj, mentre pronto a partire ci sarebbe Maxime Gonalons. Secondo Calciomercato.it si sarebbero intensificati i contatti tra la Roma e l'entourage del calciatore croato della Fiorentina. Il centrocampista è in scadenza di contratto e nella sessione di gennaio potrebbe andare via anche per una cifra abbastanza interessante. Dall'altra parte invece c'è il francese ex Lione che ha deluso e non poco al suo arrivo a Roma. Utilizzato da Eusebio Di Francesco come vice Daniele De Rossi è sembrato statico, lento e poco affidabile tanto che si sarebbe arrivati già all'idea di cederlo. Secondo quanto riporta IlMessaggero.it pare che se dovesse arrivare proprio Badelj allora partirebbe l'ex Lione.

BENEVENTO SU CASTAN

Leandro Castan è tornato alla Roma nel calciomercato estivo dopo un anno in prestito al Torino dove aveva ritrovato il campo in seguito al problema che l'aveva costretto a un intervento chirurgico al cervello. Il ragazzo ora è in forma, ma Eusebio Di Francesco non gli concede spazio visto che il ragazzo non solo è chiuso dalla coppia di titolari formata da Kostas Manolas e Federico Fazio ma anche dalle riserve Juan Jesus e Hector Moreno. Secondo quanto riporta Calciomercato.it sul centrale brasiliano cresciuto nell'Atletico Mineiro ci sarebbe il forte pressing del Benevento che è ancora fermo a un punto e vuole provare una rimonta che sarebbe scioccante nel girone di ritorno. Attenzione però perché sul forte centrale brasiliano ci sono anche il Bologna di Roberto Donadoni e il Cagliari di Diego Lopez. Molto dipenderà quindi dalle volontà del calciatore che ha tutto il mese di gennaio per prendere una decisione.

