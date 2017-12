Calciomercato Inter/ News, Ausilio: a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Mauro Icardi - La Presse

Nella sessione di calciomercato di gennaio l'Inter è pronta a sfruttare solamente le possibili occasioni anche se rimane attiva la possibilità di puntare su un calciatore di grande qualità come Javier Pastore. Ne ha parlato prima della gara contro il Milan di ieri sera il direttore sportivo Piero Ausilio. Questi ai microfoni della Rai ha sottolineato: "Le parole di Luciano Spalletti le sento sempre, al di là delle vostre interpretazioni so cosa dobbiamo fare. Lui e la società credono però tantissimo in questa squadra. Io faccio però il direttore sportivo e devo ragionare sulla convinzione dei miei giocatori. La squadra può migliorare come tutti noi d'altronde. Il calciomercato arriverà e stiamo lavorando perché non pensiamo sia una squadra perfetta, ma forte". Si torna poi a parlare proprio di Javier Pastore, sottolineando: "Non penso si possa discutere le qualità del calciatore del Paris Saint German. Serve capire cosa vogliano fare loro. E' un giocatore importante e ci fa piacere che veda l'Inter come una possibilità. E' però prematuro parlare di qualsiasi cosa".

ZIDANE NON VUOLE UNA PUNTA

Nelle ultime settimane di calciomercato si è parlato molto della possibilità di vedere il Real Madrid piombare su Mauro Icardi dell'Inter. Il calciatore argentino costa molto, ma i blancos non sembrano essere assolutamente spaventati dall'idea di tirare fuori molti soldi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo però pare che Zinedine Zidane non abbia intenzione di andare a prendere sul calciomercato di gennaio un attaccante centrale e che vuole puntare ancora su Karim Benzema. Il francese è sembrato in leggero calo in questa prima parte di stagione, ma nonostante questo nutre ancora della fiducia del tecnico che ha vinto due Champions League di fila. Inoltre Zidane sarebbe fiducioso di rivedere tornare a pieno regime quel Gareth Bale che è stato decisivo nella semifinale del Mondiale per Club contro l'Al Jazira. Tira un sospiro di sollievo l'Inter che spera di poter tenere ancora a lungo un centravanti di assoluto livello come Mauro Icardi.

