Calciomercato Juventus/ News, Paratici vola in Inghilterra per Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Fabio Paratici è volato a Londra per cementare l'accordo con Emre Can che a giugno si libererà dal Liverpool a costo zero.

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Emre Can alla Juventus è ormai più che una suggestione di calciomercato. Il centrocampista del Liverpool si libererà a parametro zero all'inizio di luglio e i bianconeri sono a un passo dall'acquisto del calciatore che potrebbe arrivare già a gennaio. Secondo quanto riportato da RaiSport pare che ieri il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sia partito verso LOndra per parlare da vicino con gli agenti del centrocampista della squadra di Jurgen Klopp. Emre Can potrebbe essere il primo acquisto della sessione di calciomercato della prossima estate e permetterebbero a Massimiliano Allegri di avere un'alternativa credibile a Sami Khedira, destinato a lasciare i bianconeri per andare a giocare nella Mls League. Emre Can è un interno di centrocampo dotato di grandissimi tempi di inserimento e inoltre è davvero molto bravo anche in fase difensiva con un passato da centrale.

RESPINTE TUTTE LE OFFERTE PER DYBALA

La Juventus non cederà Paulo Dybala nonostante le ultime recenti panchine a cui Massimiliano Allegri lo ha obbligato hanno acceso moltissime voci di calciomercato. Secondo quanto riportato da Rai Sport pare però che i bianconeri siano pronti a fare muro e a respingere al mittente qualsiasi tipo di offerta, anche quelle da considerarsi fuori calciomercato. Dybala infatti è un calciatore fondamentale per la Juventus e l'assegnazione della maglia numero dieci rappresenta una scelta davvero molto importante. Già sabato contro l'Hellas Verona il calciatore tornerà a giocare titolare e a suon di gol proverà a riconquistarsi un posto da titolare nel nuovo 4-3-2-1 di Massimiliano Allegri. Al di là di tutto però non si placheranno le voci di calciomercato che vedranno diversi club pronti a provare il colpo già nella sessione di gennaio. Staremo a vedere se poi davvero la Juventus manterrà le promesse e bloccherà il calciatore a Torino.

