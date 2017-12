Calciomercato Milan/ News, se parte Gigio Donnarumma spunta Marchetti (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: se Gigio Donnarumma lascerà nella sessione di gennaio si profila la possibilità di puntare Federico Marchetti della Lazio.

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Federico Marchetti - La Presse

Rimane aperta la possibilità di vedere cedere nel calciomercato di gennaio Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan sembra essere sempre più lontano dalla permanenza in rossonero con i tifosi che sono contro di lui. Secondo quanto riportato da La Repubblica spunta l'ipotesi Federico Marchetti per la porta. Il portiere della Lazio non gioca in biancoceleste visto che è stato messo fuori rosa anche per il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2018. Marchetti è sicuramente un portiere di grande qualità e potrebbe fare al caso proprio del Milan. Tra i papabili per un posto da titolare nella rosa del club rossonero c'è anche il nome di Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, che ieri è stato titolare a sorpresa dopo il ko di Marco Storari nel riscaldamento. Questi ha giocato una grandissima partita, riuscendo anche a entrare di diritto nella lista dei migliori dopo una splendida parata a tu per tu su Joao Mario.

AG.PALETTA: SE ABBIAMO L'OK VIA IN UN MINUTO

Torna a parlare di calciomercato l'agente di Gabriel Paletta che nella sessione di gennaio potrebbe anche lasciare il Milan visto il suo scarso utilizzo. Della situazione ha parlato a TuttoMercatoWeb l'agente del calciatore Martin Guastadisegno, che ha sottolineato: "Abbiamo grande rispetto per il Milan e il futuro verrà deciso solo ed esclusivamente dopo un confronto con l'attuale società. Se il club darà l'ok allora ci metterò un minuto a trovare una squadra per Gabriel Paletta". Nelle ultime settimane sono stati diversi i club che si sono fatti sotto per il difensore centrale italo-argentino. Tra questi il Sassuolo che deve sostituire Paolo Cannavaro pronto a dire addio al calcio giocato. Il calciatore ex Parma e Atalanta è stato cercato di recente anche dalla Lazio di Claudio Lotito e ha diversi estimatori in Turchia dove diversi club lo seguono con grande interesse.

