Calciomercato Napoli/ News, Leno balza in testa per il dopo Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Continuano a farsi diversi nomi per il calciomercato del Napoli in vista anche della sessione estiva quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà trovare un erede adatto a Pepe Reina. L'estremo difensore spagnolo sarà sostituito da un portiere di qualità che probabilmente arriverà dall'estero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport pare che sia balzato in testa il portiere tedesco del Bayer Leverkusen, Bernd Leno. Al momento proprio quest'ultimo sembra essere il più accreditato per prendersi i pali della porta della squadra di Maurizio Sarri. Rimangono comunque in corsa Geronimo Rulli della Real Sociedad e Rui Patricio dello Sporting Lisbona. Più lontano invece c'è Mattia Perin che sembra essere uscito dai radar. L'unica certezza al momento è che il contratto in scadenza con Pepe Reina non sarà rinnovato con il Milan che monitora con attenzione la situazione.

IL VERONA PIOMBA SU TONELLI

Il Verona di Fabio Pecchia non se la passa bene, ma vuole provare a salvarsi dopo la promozione in Serie A della scorsa estate. L'obiettivo ora è quello di sostituire l'uruguaiano Martin Caceres destinato a giocare con la maglia della Lazio di Claudio Lotito. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona pare che per sostituirlo il club scaligero potrebbe puntare sul centrale del Napoli, Lorenzo Tonelli. Il centrale da quando è arrivato al Napoli dall'Empoli non ha trovato praticamente mai spazio e ora è diventato per Maurizio Sarri l'ultima delle alternative ai titolari Kalidou Koulibaly e Raul Albiol. Davanti a lui infatti ci sono sia Nikola Maksimovic che Vlad Chiriches. Sul calciatore però ci sono diversi club di Serie A come per esempio il Sassuolo che vorrebbe andare a sostituire Paolo Cannavaro, che si sta ritirando, con l'acquisto di un calciatore di assoluto livello.

