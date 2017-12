Calciomercato Roma/ News, clamorosa apertura dell'agente di Vidal: discorsi con Monchi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: clamorosa apertura del procuratore del Barcellona Aleix Vidal che conferma scambi di battute con il ds spagnolo Monchi.

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Aleix Vidal - La Presse

Tra i calciatori che sono nell'orbita della Roma per il calciomercato di gennaio c'è sicuramente Aleix Vidal. Il terzino del Barcellona è un giocatore di grande spessore tecnico che il direttore spagnolo Monchi conosce bene visto che l'ha avuto a disposizione ai tempi del Siviglia. Ruggero Lacerenza ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica TeleRadioStereo, sottolineando: "Sì, è vero che la Roma è interessata a Vidal, del resto è un calciatore di altissimo livello. Al momento Vidal è felice di giocare in Spagna, ma ciò non vuol dire che non possa essere felice di confrontarsi con un altro campionato". Vidal è un terzino di grande spinta e che può giocare anche davanti. Sarebbe il rinforzo ideale per andare a sopperire all'infortunio di Rick Karsdorp, inoltre non è da escludere che un eventuale acquisto del genere possa portare alla cessione di Bruno Peres che non rientra nei piani di Eusebio Di Francesco.

OCCHI SU YERRY MINA

La Roma sta cercando diversi calciatori interessanti in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it tra questi ci sarebbe anche Yerry Mina del Palmeiras. In molti sono però convinti che il Barcellona lo abbia già prenotato per giugno. Non è da escludere però che il club capitolino possa superare i blaugrana come fatto già in passato per arrivare a Gerson. Yerry Mina è nato il 23 settembre del 1994 a Guachené in Colombia. E' un difensore centrale di grandissimo spessore fisico, infatti è alto circa 195 centimetri. Il Palmeiras l'ha acquistato l'estate del 2016 dall'Independiente Santa Fe. La Roma inoltre ha una grande tradizione di difensori centrali brasiliani partendo da Aldair fino ad arrivare a Leandro Castan e Juan Jesus che sono attualmente nella rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Staremo a vedere se davvero i giallorossi riusciranno a prendere Yerry Mina.

© Riproduzione Riservata.