Calciomercato Inter/ News, quando i nerazzurri bocciarono Cutrone (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.

29 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Patrick Cutrone continua ad essere il protagonista assoluto della Milano calcistica dopo aver deciso il derby di Coppa Italia di mercoledì scorso. Una scomoda verità l'ha rilevata Mauro Bianchessi ex responsabile dello scouting Under 14 del Milan. Questi ha parlato al Corriere della Sera sottolineando: "Nel 2006 per acquistare il cartellino di Patrick Cutrone spesi 1500 euro. Lo vidi in un provino il sabato quando andò a segno per quattro volte e convinsi suo padre, un avvocato, a firmare per il Milan. Quattro giorni prima il calciatore aveva svolto un test per l'Inter e in quella partitella aveva segnato addirittura otto reti. Il club nerazzurro però tergiversò troppo e quando si rifecero vivo avevamo già preso Patrick Cutrone". E chissà se quel giorno l'Inter avesse spinto l'acceleratore come sarebbe cambiata la storia. Di certo non lo sapremo mai, ma i rimpianti dell'Inter dopo queste dichiarazioni aumentano in maniera considerevole.

BASTONI ARRIVA A GENNAIO?

L'Inter ha messo a segno un colpo di calciomercato molto importante in estate andando ad acquistare l'ennesimo talento uscito dal vivaio dell'Atalanta, Alessandro Bastoni. L'acquisto è stata una sorta di vendetta da parte dei nerazzurri nei confronti della Juventus che l'anno prima era riuscita a vincere la corsa a Mattia Caldara. Il calciatore poi è stato prestato proprio al club bergamasco. Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo pare che i nerazzurri proveranno a d anticipare al calciomercato di gennaio l'arrivo del difensore centrale. In questo momento Luciano Spalletti ha a disposizione solo tre centrali. Oltre ai titolari Joao Miranda e Milan Skriniar infatti in rosa c'è solo Andrea Ranocchia visto che il giovane Zinho Vanheusden starà fuori a lungo. In questo periodo ha riportato un piccolo problema fisico Miranda costringendo Spalletti a non avere nemmeno un centrale in panchina. Difficile accontentare l'Atalanta però che già con la Juventus ha mostrato ostracismo nell'interrompere i prestiti nell'affare Leonardo Spinazzola.

