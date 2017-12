Calciomercato Juventus/ News, i bianconeri provano ad anticipare tutti per F.Torres (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: occhi su Ferran Torres del Valencia talento classe 2000 sul quale si vuole anticipare una folta concorrenza estera.

29 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

La Juventus lavora molto sul calciomercato dei giovani e vuole anticipare la folta concorrenza estera per Ferran Torres del Valencia. Secondo quanto riportato da PlazaDeportiva.com pare che i bianconeri sarebbero pronti a fare sul serio già nella sessione di calciomercato di gennaio, lasciando il ragazzo a maturare magari proprio a Valencia. I rapporti tra i club sono molto buoni visto che i bianconeri in estate hanno ceduto ai galiziani i cartellini del portiere brasiliano Neto e dell'attaccante lucano Simone Zaza. Su Ferran Torres da tempo però c'è il forte pressing sia del Barcellona che del Real Madrid e va anche ricordato che il ragazzo ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Nel caso siano più squadre ad offrire questa cifra la palla passerà direttamente nei piede del calciatore che potrà prendere una decisione. Ferran Torres è un'ala destra di spiccatissime doti offensive e anche con un fisico molto importante.

IL GENOA CI PROVA PER STURARO

Nonostante la Juventus sia tornata a tre in mezzo al campo Stefano Sturaro continua a trovare poco spazio e il suo nome potrebbe tornare protagonista nel calciomercato di gennaio. Gli arrivi di Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur a Torino in estate hanno ridotto ulteriormente lo spazio al calciatore di Sanremo perché a loro si aggiungono ovviamente Claudio Marchisio, Sami Khedira e Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da FutbolMarket.eu pare che sul centrocampista ci sia il forte pressing del Genoa che riabbraccerebbe molto volentieri questo talento cresciuto nelle sue giovanili. Il rapporto tra il Grifone e i bianconeri è davvero molto importante, basti vedere che esattamente un anno fa ha fatto il percorso inverso Tomas Rincon. Nelle ultime stagioni la Juventus dal Genoa ha acquistato oltre a Stefano Sturaro anche un altro talento di grande prospettiva quel Rolando Mandragora che al momento è in prestito al Crotone.

