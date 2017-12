Calciomercato Milan/ News, l'agente di Bonucci conferma: resterà in rossonero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo del club rossonero: l'agente di Leonardo Bonucci, Alessandro Lucci, ha confermato la permanenza del suo assistito a Milano.

29 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Leonardo Bonucci - La Presse

Si è parlato molto di calciomercato legato al nome di Leonardo Bonucci nelle ultime settimane. C'è chi infatti sottolinea come siano pronti Manchester City e Real Madrid a presentare offerte incredibili al Milan pre strappare il capitano arrivato l'estate scorsa dalla Juventus. Addirittura è stato ipotizzato anche un alquanto improbabile ritorno in bianconero. Ha così voluto parlare il suo agente, Alessandro Lucci, che ai microfoni di Sky Sport ha fatto un po' di chiarezza spiegando: "Leonardo Bonucci ha fatto una scelta e andrà fino in fondo a questa. E' un calciatore del Milan, l'ha scelto e andrà ancora avanti. E' un grande uomo e un vero leader, vuole uscire da questa situazione e aiuterà il club a raggiungere gli obiettivi che merita". Con queste parole tutte le voci di calciomercato possibili sono state messe a tacere e di certo Leonardo Bonucci rimarrà al Milan ancora a lungo, fiero di avere sul braccio la fascia da capitano.

GOMEZ E PALETTA IN USCITA

Il Milan nel calciomercato di gennaio proverà a sfoltire anche un po' la rosa da quegli esuberi che in estate sono rimasti in rossonero. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb si sarebbe mosso qualcosa dopo le parole dell'agente di Gabriel Paletta, Martin Guastadisegno, visto che questo ha sottolineato come si sarebbe trovata una squadra in un minuto se ci fosse stata l'autorizzazione del club. Il Sassuolo pare essere balzato in pole position per sostituire Paolo Cannavaro che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e quindi di ritirarsi. Sempre il portale TuttoMercatoWeb sottolinea come sia a un passo dalla cessione anche il paraguaiano Gustavo Gomez che non era nemmeno in panchina nella sfida di Coppa Italia contro l'Inter poi vinta ai tempi supplementari. Il calciatore sembra pronto a volare in prestito al Crotone per giocare con continuità in Serie A anche se il Boca Juniors continua a corteggiarlo. Nonostante questo pare che il club argentino non sia in grado di soddisfare economicamente il calciatore in questione.

© Riproduzione Riservata.