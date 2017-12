Calciomercato Napoli/ News, ag.Koulibaly: piace a molte, ma resterà qui! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: l'agente di Kalidou Koulibaly conferma l'interesse di diverse big europee, ma conferma che il centrale non si muoverà.

29 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

La crescita esponenziale di Kalidou Koulibaly è sotto gli occhi di tutti. Il difensore centrale del Napoli infatti ha perso quei cali improvvisi che nelle scorse stagioni sono costate più di un punto alla squadra di Maurizio Sarri. E' inevitabile così che siano diversi i club importanti a cercarlo. Ne ha parlato il suo agente, Bruno Satin, ai microfoni di Si Gonfia la Rete su Radio Crc: "Kalidou Koulibaly gioca nel Napoli ed è da tempo visto come un centrale che può andare in una società più blasonata. Questi discorsi però li teniamo per noi. Koulibaly è molto felice di giocare nel Napoli e spera di vincere lo Scudetto. La maggior parte dei calciatori di questo Napoli sono cercati dai top club europei. Guardiola vuole sempre giocatori in più, ma in questo momento sta cercando un sostituto per Vincent Kompani e non credo sia sulle tracce di un titolarissimo come Kalidou Koulibaly". Con queste parole Bruno Satin tranquillizza i tifosi azzurri che da più tempo stanno aspettando la possibilità di vedere il centrale partire magari verso la Liga o la Premier League.

ARRIVANO CONFERME IMPORTANTI PER MACHACH

Si è parlato negli ultimi giorni dell'acquisto dalla lista degli svincolati di Machach da parte del Napoli. Il calciatore quindi diventerà a breve protagonista del calciomercato azzurro anche perché nella sessione di gennaio la società potrebbe decidere di cederlo in prestito. Del futuro del calciatore ha parlato Graziano Battistini che sta lavorando da intermediario nella trattativa, questi ha sottolineato a Radio Crc: "Fin quando non si firma non si può dire che ci sia l'ufficialità. Però sembra che sia praticamente tutto fatto. Machach è un ragazzo che ha avuto una disavventura a Tolosa tra ottobre e novembre. E' stato allontanato dopo aver avuto un problema con l'allenatore in seconda. Ho incontrato il suo procuratore e dalle sue parole non mi è sembrato un disadattato come dicono alcuni. Credo che dimostrerà le sue doti. Ho notizie invece che ci sia amarezza all'interno del club per il fatto che il Napoli abbia messo le mani su di lui". Machach è molto giovane e sicuramente avrà bisogno di giocare e quindi proprio per questo potrà essere ceduto in prestito nella sessione di calciomercato di gennaio.

