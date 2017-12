Calciomercato Roma/ News, in difesa spunta il nome di Guedes (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie sul mondo giallorosso: in difesa spunta il nome del difensore brasiliano Matheus Guedes. Sono diversi i club che stanno monitorando il calciatore.

29 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Monchi sta dimostrando di vedere il calciomercato in una maniera non troppo distante da Walter Sabatini che l'ha preceduto nel ruolo di direttore sportivo della Roma. Lo spagnolo infatti ha fatto diversi interessanti investimenti sui giovani come dimostrano gli acquisti di Rick Karsdorp e Cengiz Under. L'ex Siviglia non ha di certo intenzione di fermarsi qui e già nel calciomercato di gennaio potrebbe portare un altro giovane talento nella capitale. Secondo quanto riportato da Globo Esporte pare che la Roma sia infatti molto attenta su Matheus Guedes difensore centrale del Santos. Questi è un diciottenne dotato di un fisico importante, 185 centimetri, e anche di un discreto piede mancino. Questo perché in passato ha giocato sia da attaccante che da centrocampista fino ad arrivare a capire di sapersi districarsi meglio al centro del reparto arretrato. Attenzione però perché sono diversi i club interessati al calciatore e pronti a intervenire nel calciomercato di gennaio.

GIALLOROSSI SU SABANADZOVIC

La Roma vuole tornare a vincere e ha capito che per farlo serve anche rischiare sul calciomercato. Per questo è necessario fare attenzione anche a quei calciatori che esplosi all'improvviso in campionati minori possono diventare nel giro di poco tempo veri e propri crack. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il direttore spagnolo Monchi sarebbe attento al bosniaco Anel Sabanadzovic. Questi è un centrocampista classe 1999 che gioca nello Zeljeznicar Sarajevo che promette davvero molto bene. I giallorossi però se lo vogliono davvero prendere nel calciomercato di gennaio dovranno fare molta attenzione all'Atalanta e alla Fiorentina che lo monitorano da diverso tempo. Il ragazzo è però extracomunitario visto che oltre al passaporto bosniaco ha quello statunitense. In carriera ha giocato soprattutto da mediano davanti alla difesa e il suo contratto scade nel giugno del 2020.

